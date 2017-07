IT, Tilda Swinton poteva essere Pennywise

L’attrice androgina dalla pelle chiarissima, Tilda Swinton, era stata presa in considerazione per i casting di IT, precisamente per il ruolo di Pennywise il clown. Purtroppo non era disponibile

Diciamoci la verità, Tilda Swinton è una di quelle attrici che con un po’ di trucco mirato può far impressione e paura a tutti. Bianca, longilinea, dai tratti androgini, sarebbe stata un ottimo Pennywise, il clown mostro protagonista del film IT. Purtroppo, nonostante fosse stata considerata come papabile, l’attrice aveva altri impegni. Per il ruolo di Pennywise è stato infine scelto l’attore Bill Skarsgard che ci lascia comunque ben sperare.

Tilda Swinton come Pennywise

Poter vedere Tilda Swinton nei panni di Pennywise sarebbe stata, ad ogni modo, molto interessante. A raccontare della candidatura della Swinton per i casting è stata Barbara Muschietti, sorella del regista di IT nonché produttrice dello stesso. I casting per il ruolo del clown Pennywise sono stati lunghi ed impegnativi, come ci racconta la stessa Muschietti:

“E’ stato un processo fantastico. Abbiamo avuto modo di fare delle audizioni a delle persone che non le fanno più e a un’immensa gamma di talenti: donne, giovani, anziani… abbiamo valutato ogni tipo di attore”

Riguardo alla potenziale partecipazione della Swinton ai casting ha inoltre dichiarato:

“Avevamo fissato le date delle riprese e lei era impegnata, perciò non ha nemmeno fatto il provino. Ma ovviamente abbiamo tutti pensato a lei. Poi Bill [Skarsgard] ha fatto il provino e ci ha stesi, perché ha portato una sua interpretazione di Pennywise, molto erudita. Conosceva davvero molto il Pennywise del romanzo, cosa che per noi è stata di grande aiuto, perché abbiamo iniziato il processo di casting con in testa il libro”

Data di uscita e trailer del film “IT”

Anche senza Tilda Swinton, IT sembra promettere grandi emozioni per gli spettatori. Il film sarà nelle sale italiane il prossimo 19 ottobre. Intanto è possibile godersi il trailer uscito pochi giorni fa.