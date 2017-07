Jessie Ware e il suo nuovo singolo Midnight

La nuova canzone di Jessie Ware “Midnight“, sembra stupenda!

Questa magnifica cantante e cantautrice inglese, Jessie Ware, pubblica un nuovo singolo intitolato “Midnight”.

Ma chi è Jessie Ware?

Esordisce nel mondo della musica come vocalist per diversi esponenti della scena elettronica inglese, primo fra tutti il DJ SBTRKT.

All’inizio del 2011, le sue doti vocali le fanno avere un contratto con la PMR Records, con la quale inizia ad incidere alcuni brani che poi saranno inseriti nel suo album di debutto.

Il 20 agosto 2012 l’album di debutto della cantautrice, intitolato Devotion, viene pubblicato nel Regno Unito. Il giorno successivo viene reso disponibile per il download digitale e pubblicato negli Stati Uniti.

I produttori, nonché coautori dei brani, sono Dave Okumu, insieme a Julio Bashmore e Kid Harpoon. Il singolo di debutto, Running, un brano elettronico con richiami anni ’70, viene accolto calorosamente e porta Jessie in vetta alle classifiche.

Riceve due candidature ai BRIT Awards 2013 e una al Mercury Prize 2012.

Nel febbraio 2015 incide il singolo, Meet Me In The Middle, che entra a far parte della colonna sonora del film Cinquanta sfumature di grigio.

Una carriera promettente direi.

Ascoltiamo il nuovo singolo ” Midnight”.