La moglie di Chester Bennington dopo la morte del frontman dei Linkin Park

Della morte del frontman dei Linkin Park, non solo i membri del gruppo ne risentono.

Dopo la tragica morte del cantante dei Linkin Park, Chester Bennington, sua moglie Talinda Bennington ha rilasciato una dichiarazione straziante.

Talinda ha affermato che la loro “vita fiabesca” è stata trasformata in una “tragedia shakespeariana” dopo il suicidio del marito, all’inizio di questo mese.

“Una settimana fa, ho perso la mia anima gemella e i miei figli hanno perso il loro eroe, il loro papà. Abbiamo avuto una vita fiabesca e ora si è trasformata in una tragedia shakespeariana”, ha detto Talinda a Rolling Stone.

“Come faccio ad andare avanti? Come posso raccogliere la mia anima in pezzi? L’unica cosa che so è di dover crescere i nostri bambini in ogni modo possibile”.

“Ma voglio che la mia comunità e i fan in tutto il mondo sappiano che ti sentiamo il loro amore. So che i miei bambini sono così giovani per aver perso il papà e so che tutti voi aiuterete a mantenere viva la sua memoria”.

In questa situazione posso solo dire che spero ogni bene per la sua famiglia e che Chester abbai trovato la tranquillità che cercava.