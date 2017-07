Macklemore feat. Lil Yachty. La Nuova Canzone Rap Rivolta a Trump?

La nuova canzone di Macklemore “Marmalade” feat. Lil Yachty ha una grande testo, forse rivolto a Trump? Ascoltiamola.

Ecco una nuova canzone dal rapper Macklemore che farà parte del suo prossimo album solista. Con come titolo “Marmalade”, in collaborazione con Lil Yachty.

Insieme a “Marmalade” troviamo “Glorious”. Questo sarà il suo primo progetto dopo aver annunciato di essere in collaborazione con Ryan Lewis, un famoso produttore discografico.

Ma chi è Macklemore?

Benjamin Haggerty, in arte Macklemore, precedentemente conosciuto come Professor Macklemore, è un rapper e cantautore statunitense di origini irlandesi.

Nel 2005 ha pubblicato il suo primo album The Language of My World che ha raggiunto le 15.000 copie vendute negli Stati Uniti.

Nel 2012 Macklemore, in collaborazione con Ryan Lewis, ha pubblicato il suo secondo album The Heist, vendendo 78.000 copie solamente nella prima settimana e più di 2.5 milioni di copie in tutto il mondo.

Il suo video musicale Thrift Shop ha avuto un enorme successo su YouTube superando il miliardo di visualizzazioni. Poco dopo Macklemore e il suo socio Ryan Lewis hanno pubblicato un nuovo singolo, Can’t Hold Us, che conta attualmente più di 500 milioni di visualizzazioni.

Dopo un periodo di pausa torna nel 2015 con il singolo Downtown e nel 2016 con l’album This Unruly Mess I’ve Made.

Ma di cosa tratta esattamente il titolo della canzone?

Una spiegazione rapida di una serie di frasi:

“Can’t nobody get up in my car today / Backseat feeling like a charter plane / Bumpin’ Silkk Da Shocker, Charge It 2 da Game / Paint dripping like I’m whipping marmalade.”

“Nessuno può salire nella mia macchina / Il sedile posteriore mi da la sensazione come su un aereo charter / Bumpin ‘Silkk Da Shocker, carica 2 da Game / La tela goccia come sto usando la marmellata.”

Questo è il rap di Macklemore nel primo versetto. Quando arriva il momento di Lil Yachty a rappare, sfoga la sua frustrazione su due cose che odia dell’America.

I poliziotti e Trump: “Fuck the cops, and fuck Donald Trump“.

Sentiamo la canzone: