Quali sono le probabilità di vedere Sanches al Milan e Vidal all’Inter

Renato Sanches ed Arturo Vidal: due ipotesi per le milanesi

Il mercato estivo continua a sfornare sorprese. Le due compagini milanesi appaiono tra le più frizzanti in questa sessione ed hanno tutta l’intenzione di mettere a segno ulteriori colpi dal valore qualitativo eccelso. Il Milan, come è ben noto, cerca con insistenza il centravanti che possa permettere alla squadra di Montella di compiere il tanto atteso salto di qualità, nel frattempo, però, l’a.d. Fassone e il d.s Mirabelli si concentrano con acume per reperire una mezzala che possa rafforzare ulteriormente la metà campo rossonera. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Renato Sanches.

Il portoghese, classe 1997, dopo un ottimo europeo disputato, la scorsa estate, con la maglia della nazionale lusitana, conclusosi con un trionfo alla vigilia inaspettato, venne ingaggiato dal Bayern Monaco versando alle casse del Benfica ben 45 milioni di euro. La stagione in Baviera non è stata, però, particolarmente fortunata per il talentuoso lusitano, in quanto Ancelotti, molto spesso, lo abbia relegato in panchina, tant’è che i numeri parlano di ventitre presenze complessive tra Bundesliga, Champions League e coppe nazionali e zero goal realizzati. Il club di via Aldo Rossi ha messo gli occhi su questo calciatore, proponendo alla dirigenza tedesca la possibilità di ingaggiarlo attraverso un prestito di 10 milioni con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Carlo Ancelotti, giorni fa, ha dato il suo placet a questa trattativa, mentre il direttore generale del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, ha sollevato più di una semplice perplessità sulla formula di acquisto proposta dal Milan, prediligendo un prestito secco per una sola stagione, in quanto la società tedesca voglia continuare a valorizzare la mezzala portoghese.

Al momento le due parti restano un po’ distanti ma non è da escludere un’accelerata nei prossimi giorni, affinché il club rossonero possa annoverare, tra le propria fila, un giovane dalle grandi prospettive. Capitolo Vidal: l’Inter già da alcune settimane ha messo gli occhi sul “guerriero” cileno, vecchia conoscenza del campionato italiano, avendo militato nella Juventus dal 2011 al 2015. Walter Sabatini e il d.s. Ausilio dopo le ipotesi Nainggolan e Di Maria, non concretizzatesi, hanno messo nel mirino il numero ventitre del Bayern, anche se in questo caso le difficoltà per raggiungere un accordo con il club tedesco siano piuttosto notevoli. Innanzitutto il tecnico Ancelotti ha manifestato, chiaramente, la volontà di trattenere il calciatore, pensiero ribadito anche alla vigilia del match dell’International Champions Cup contro l’Inter.

L’allenatore italiano lo ritiene una pedina fondamentale nel suo scacchiere tattico, motivo per cui non vuol nemmeno immaginare che il cileno abbandoni la Baviera. Oltre a ciò vi sono i costi dell’operazione: il club nerazzurro dovrebbe offrire al Bayern non meno di 50/60 milioni di euro, mentre il centrocampista dovrebbe percepire un ingaggio da top player, visto che con i campioni di Germania incassi ben 6,5 milioni di euro a stagione. Facendo un borsino, le probabilità che il club di corso Vittorio Emanuele riesca nell’impresa di portare Vidal sotto l’ombra della Madonnina sono piuttosto basse, in quanto bisognerà, inoltre, convincere il calciatore a disputare una stagione lontano dai riflettori della Champions League e tra l’altro si ritroverebbe in una squadra che rinnegherebbe il suo passato alla Juventus, aspetto, questo, da non sottovalutare in caso di ritorno in Italia.

Idea sì ma che rischia di essere semplicemente suggestiva. Filo diretto Bayern-milanesi, ci sarà la fumata bianca per Renato Sanches e Vidal? Le prossime settimane doneranno delle risposte definitive in tal senso.