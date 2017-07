Triangoli D’amore Andati Nel Modo Sbagliato In 5 Film

I triangoli d’amore nei film sono sempre stati amati/odiati da tutti. Andiamo a vedere i 5, secondo me, più eclatanti.

Il film sta per finire. Tutto sta per finire felicemente. Li abbiamo guardati piangere, litigare e baciarsi. Ma alla fine va tutto a rotoli vedendo, lui/lei che corre verso il tramonto con la ragazza/ragazzo sbagliata.

I triangoli d’amore hanno fatto parte del cinema da quando è stata inventata la celluloide.

Se avessimo avuto la possibilità di rimaneggiare i copioni di questi film, non li avremmo visti così al cinema.

1 The Hunger Games: Mockingjay – Part 2

Durante il ciclo di film di Hunger Games, l’eroica Katniss Everdeen, interpretata da Jennifer Lawrence, ha una semplice scelta da fare.

Scegliere Gale Hawthorne, interpretato da Liam Hemsworth, un combattente per la libertà, che conosce da tutta la sua vita. Oppure, Peeta Mellark, interpretato da Josh Hutcherson, un fornaio che deve costantemente essere salvato.

Scelta ardua no?

Per qualche ragione Katniss finisce per allontanarsi da Gale, e tornare nel distretto 12 per creare una famiglia con Peeta.

Addio Gale, è stato bello.

2 Scott Pilgrim Vs the World

Quando il regista Edgar Wright, ha girato Scott Pilgrim, interpretato da Michael Cerache, in cui nel finale camminava a mano nella mano con la Ramona Flowers, interpretata da Mary Elizabeth Winstead, la “bizzarra” ragazza da sogno, per cui ha combattuto. Se devo essere sincera, avrei preferito che Scott, al posto di andarsene con la “bizzarra” Ramona avesse deciso di ignorarla per la fidanzata originale Knives Chau, interpretata da Ellen Wong.

3 L’età dell’innocenza

Un pezzo d’epoca della cinematografia è stato L’età dell’innocenza di Martin Scorsese, che vede un avvocato entrare in un matrimonio senza passione con una giovane, interpretata da Winona Ryder, piuttosto che passare la vita con una contessa, interpretata da Michelle Pfeiffer.

Devo ammettere che per nessuno sarebbe facile scegliere, tra due bellezze del genere.

Daniel e Winona hanno formato una splendida coppia, piena di apparenze, mentre quello che c’era con Michelle era molto più passionale e eccitante.

I costumi e la recitazione di questo film sono meravigliosi, se non l’avete visto vi consiglio di recuperarlo.

4 Il diario di Bridget Jones

Senza dubbio un classico delle commedie romantiche.

Forse può suonarvi strano dirvi che, vedere Bridget, interpretata da Renee Zellwege, finalmente tra le braccia di Mark Darcy, interpretato da Colin Firth, su una strada innevata di Londra, per me è stato un finale abbastanza scontato.

Non sarebbe stato un più interessante se ci fosse stato Daniel Cleaver, interpretato da Hugh Grant, al posto suo?

Darcy è un uomo impegnativo ma per certi versi noioso, mentre Cleaver è a volte antipatico ma sicuramente è eccitante.

No? Allora forse è stato meglio così.

5 Casablanca

Premettendo il fatto che anche questo è un film un pò vecchiotto, torniamo ai triangoli d’amore.

Mentre ci troviamo al culmine di questo classico in bianco e nero, Rick Blaine, interpretato da Humphrey Bogart, prenderà Ilsa Lund, interpretata da Ingrid Bergman, nella notte di Lisbona, lasciando il marito Victor Laszlo, interpretato da Paul Henreid, al suo fato incerto alle mani dei nazisti.

Per me sarebbe dovuta andare in maniera completamente diversa. Per voi?