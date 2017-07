Universitatea Craiova – Milan: 0 1 (Cronaca & Protagonisti del Match)

Il Milan, di misura, si aggiudica il match d’andata contro il Craiova

Si alza il sipario sulla nuova stagione agonistica in casa rossonera. Nel match d’andata del terzo turno preliminare di Europa League, il Milan stende i padroni di casa dell’Univerisitatea Craiova per 0-1 grazie ad una rete su calcio di punizione, al 44’ minuto, di Ricardo Rodriguez. Un successo incoraggiante per gli uomini di Montella, alla prima uscita ufficiale, dopo una campagna acquisti di rafforzamento, fino a questo momento, alquanto altisonante. Nella cornice dello stadio Municipal Drobeta di Severin, colmo in ogni ordine di posto, sono i ragazzi guidati dall’italiano Devis Mangia a rendersi pericolosi con l’ex biancazzurro del Pescara, Mitrita, abile ad approfittare di un errato intervento di Montolivo, involandosi verso la porta avversaria ma nel momento di concludere in porta, il suo fendente viene respinto magistralmente da Donnarumma.

I rossoneri non restano a guardare e qualche istante più tardi è Borini ad innescare in profondità Cutrone, il quale effettua un tiro, leggermente deviato dal portiere avversario, Calancea, quel tanto che basta per indirizzare la sfera sul palo interno. Il goal del vantaggio milanista giunge al 44’ sugli sviluppi di un calcio di punizione, dalla destra, eseguito da Ricardo Rodriguez. La palla termina la corsa sul secondo palo e per Calancea non c’è nulla da fare. Nella ripresa la squadra di Montella si fa vedere una sola volta dalle parti dell’area avversaria, con Borini, la cui conclusione dal limite termina a lato. A seguire sono i padroni di casa a dimostrare un miglior stato di forma ed una maggiore spinta propulsiva, dettata anche da una condizione generale più collaudata rispetto a quella dei rossoneri, considerando che in Romania il campionato sia iniziato già da due settimane.

Il Craiova bussa dalle parti di Donnarumma con Mitrita, astuto nel raccogliere una corta respinta del portiere milanista, ma il suo tiro a porta sguarnita, termina di pochi centimetri sul fondo. Qualche istante più tardi è nuovamente la banda di Mangia a tentare di scardinare il fortino rossonero con Bancu, ma la sua conclusione diretta in porta, viene murata da Montolivo. La compagine romena tenta di cingere d’assedio la metà campo avversaria ma non riuscirà a trovare la rete dell’insperato pareggio. Dopo tre minuti di recupero il turco Halis Ozkahya decreta la fine del match. Fra sette giorni, dinnanzi ad un San Siro festante, visto che per l’occasione siano stati già venduti più di 50.000 biglietti, il Milan proverà a chiudere definitivamente il discorso qualificazione al play off di Europa League, evitando di speculare sulla rete messa a segno nella trasferta di Severin.

Vincenzo Montella, intercettato dai microfoni dei giornalisti, ha così commentato il primo successo stagionale: “Oggi non mi potevo aspettare di più. Ci hanno messo in difficoltà, erano più avanti di noi nella condizione. Abbiamo sofferto un po’, ma ci siamo approcciati bene. Risultato ottimo, ma non va sottovalutata la partita di ritorno, dove comunque saremo avanti sia tecnicamente che fisicamente”. L’”aeroplanino” ha poi aggiunto: “ Stiamo inserendo i nuovi, siamo in costruzione. Il mio compito è portare avanti più giocatori possibili. Difesa a tre? Non so come giocheremo. Bonucci ha giocato e vinto sia a tre che a quattro, può giocare in entrambi i modi. Oggi ci siamo messi a tre nel secondo tempo per aver maggior palleggio, l’ho provata poco questa difesa, non mi aspettavo di più”. In merito al modulo tattico da utilizzare, l’allenatore campano spiega: “ E’ difficile insegnare uno o più moduli, per adesso il modulo di riferimento è il 4-3-3 con una variante, per non confondere i giocatori”. Infine sui singoli dichiara: “Donnarumma? Parata importante, l’abbiamo ritrovato come l’avevamo lasciato. Siamo felici. Ha fatto la parata in un momento decisivo, doppio merito. André Silva? È del ’95, è arrivato da poco, diamogli tempo. Ha spunti da campione e lo diventerà”.

Montella appare moderatamente soddisfatto, anche in base al lavoro svolto fino ad ora. Il cammino resta lungo e pieno di ostacoli ma per adesso l’obiettivo principale sarà quello di palesare dei miglioramenti fra sette giorni, eliminando il Craiova, per ritornare a competere in ambito europeo, palcoscenico che mancava alla società di via Aldo Rossi da ben 1234 giorni.