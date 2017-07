Film al Cinema Agosto 2017: i titoli da non perdere

Agosto potrebbe sembrare il mese meno adatto per andare al cinema, ma spesso la voglia di un bel film prevale anche sulle vacanze. Ecco i film da non perdere ad agosto 2017 al cinema

“Annabelle 2: Creation” di Davis S. Sandberg

In uscita dal 3 agosto, un horror che ha come protagonista demoniaca un’inquetante bambola: Annabelle. La storia racconta di un creatore di bambole che ospita in casa un gruppo di ragazze accompagnate da una suora. Annabelle prenderà di mira proprio le ragazze trasportandole in un vero incubo.

“Diario di una schiappa” di David Bowers

Per chi ha voglia di una commedia leggera, divertente e per tutta la famiglia, di sicuro la scelta giusta è “Diario di una schiappa”, in uscita dal 10 agosto. Nel film Greg e la sua famiglia partono per un viaggio che li porterà dalla bisnonna. Il road trip ha però delle regole, dettate dalla mamma di Greg, tra le quali c’è quella di non dover usare apparecchi elettronici. Un viaggio burrascoso e pieno di divertenti imprevisti, per 91 minuti di spensieratezza.

“La Torre Nera” di Nikolaj Arcel

Tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King, “La Torre Nera” è un particolare fantasy-western-horror con protagonista Roland Deschain, ultimo membro vivente dell’ordine dei cavalieri. Roland vaga per il mondo alla ricerca della famosa Torre Nera, una costruzione leggendaria che tiene in equilibrio i vari elementi dell’universo. Il film, senz’altro unico nel suo genere, sarà nelle sale a partire dal 10 agosto.

“Atomica Bionda” di David Leitch

Dal 17 agosto, una delle pellicole più attese dell’anno, che porterà in azione l’atomica bionda Charlize Theron. Una spy story piena di indizi, sospetti e false piste, con un’attrice protagonista che di sicuro merita una visione. La Theron nel film sarà una spia inviata a Berlino ad indagare su alcuni colleghi sospettati di tradimento.

“Cattivissimo Me 3” di Pierre Coffin, Kyle Balda ed Eric Guillon

Dedicato ai più piccoli, ma non solo, arriva il terzo film di “Cattivissimo Me”. Gru, l’ex cattivo della storia, è diventato ormai un padre modello e, insieme alle sue figlie acquisite Margo, Edith e Agnes, è a caccia di super cattivi. Un bel giorno però Gru scopre di avere un fratello e che un bambino prodigio è il nuovo terribile cattivo. Nelle sale dal 24 agosto.

“Taranta on the road” di Salvatore Allocca

Nelle sale dal 24 agosto, il film “Taranta on the road” è una simpatica commedia italiana che tratta un tema molto attuale ma con semplicità. La trama racconta di un uomo e una donna di origini mussulmane che vengono aiutati a raggiungere la Francia da una band salentina in tour. Un viaggio che per tutti sarà contenitore di speranze, paure e inevitabili cambiamenti.

“Dunkirk” di Christoper Nolan

In uscita il 31 agosto, il film “Dunkirk” del regista Christopher Nolan racconta il fatto storico dell’Operazione Dynamo che si svolse in 8 giorni e riuscì a salvare la vita a 338.226 soldati da una terribile invasione. Il film è il punto di vista molto personale di Nolan, che già nei suoi precedenti lavori ha saputo sempre tenere alta la sua firma. Sicuramente interessante.

“Miss Sloane – Giochi di Potere” di John Madden

La bellissima e talentuosa Jessica Chastain torna sul grande schermo con una storia drammatica che racconta la storia di una grande eroina moderna. Una donna, la miss Sloane del titolo, che lascia il suo lavoro e porta con sé il proprio team per poter contrastare la scelta della sua azienda di aderire ad una campagna di supporto per un’industria di armi. Una storia che fa riflettere; dal 31 agosto al cinema.

“La Principessa e l’Aquila” di Otto Bell

Un documentario di grandissima bellezza, la storia di una ragazza della Mongolia che vuole diventare cacciatrice con l’aquila. In un contesto sociale e culturale in cui le ragazze non sono di certo adatte alla caccia, la tredicenne Aisholpan studia e si allena per poter coronare il suo sogno, quello di diventare cacciatrice con l’aquila. Un viaggio immersivo ed emozionante, con lo sguardo che si perde nei meravigliosi paesaggi della Mongolia, e il cuore che spera e lotta con la tenace Aisholpan. Nella sale dal 31 agosto.