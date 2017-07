Fiorentina ma che fai? Anche Tatarusanu saluta i viola

Situazione alquanto paradossale nel quartier generale viola. Dopo gli addii di Borja Valero e di Bernardeschi, ieri è stato il turno di Tatarusanu.

Il portiere romeno, dopo tre stagioni, saluta il campionato italiano per approdare in Francia alla corte di Claudio Ranieri al Nantes. L’operazione tra il club gigliato e quello transalpino si aggira sui 2,5 milioni di euro, andando a certificare l’ennesimo addio che continua a far vacillare le certezze dei tifosi viola. Oltre a queste tre cessioni illustri, vanno aggiunte quelle imminenti di Vecino e Kalinic.

Per quanto riguarda il centrocampista uruguaiano, l’Inter è pronta a versare la clausola rescissoria da 24 milioni di euro, pagabili in due rate. Il calciatore dovrebbe, invece, firmare un contratto quadriennale da oltre 3 milioni di euro a stagione, ed è molto probabile che dopo la tournée dell’International Champions Cup, si possa aggregare alla banda nerazzurra, mettendosi a disposizione di Luciano Spalletti, che ha inseguito con una certa insistenza questo mediano abile tecnicamente e dotato di una buona visione di gioco, molto utile nel suo “4-2-3-1”. Un altro nome caldo, in uscita, è quello di Nikola Kalinic. Sull’attaccante croato è ben nota la situazione: il Milan è sulle sue tracce dall’avvio di questa sessione di calciomercato. Il duo Fassone-Mirabelli ha sempre nutrito una grande stima per la punta viola, possedendo tutti quei requisiti richiesti da Montella, ossia ottime capacità in fase realizzativa ed altresì una predisposizione a lavorare per i compagni, palesando una notevole generosità.

Il club di via Aldo Rossi ha monitorato anche altri profili, da Morata, ad Aubameyang, da Belotti a Diego Costa, ma a causa delle resistenze dei club di appartenenza, gli elevati costi di ingaggio e l’inserimento di altre società in tali trattative, hanno fatto sì che l’ipotesi Kalinic restasse sempre in piedi. Il calciatore, tra l’altro, ha vissuto alcune settimane piuttosto tribolate, avendo lasciato per due volte il ritiro di Moena per far ritorno in Croazia, a causa di un furto subito nella sua villa. Situazione, questa, che non ha fatto altro che aumentare le distrazioni del calciatore, già alle prese con una trattativa piuttosto intensa e complicata. Nei giorni scorsi si sono succeduti vari incontri tra l’a.d. Fassone e il d.s. Mirabelli, in rappresentanza del Milan, con il direttore generale della Fiorentina, Pantaleo Corvino, così come l’agente del calciatore, Erceg, e l’intermediario, Ramadani, hanno più volte incontrato le due parti in causa. L’affare Kalinic dovrebbe sbloccarsi sulla base di 26 milioni di euro più 4 di bonus che il club di via Aldo Rossi verserà alle casse della società dei Della Valle, permettendo, così, al croato di compiere il tanto atteso salto di qualità nella sua carriera. Indubbiamente il nome di Kalinic non scalda i cuori dei supporters rossoneri al pari di altri dal calibro internazionale, ma di certo il suo modo di giocare e di mettersi all’opera potrà permettere a Montella di fare leva su un calciatore dal sicuro affidamento e perfetto conoscitore della nostra serie A.

Nel frattempo resta il dato oggettivo che il club viola, da questa sessione di mercato, ne stia uscendo fortemente indebolita. Tante le cessioni eccellenti a tal punto che competere per un posto in Europa appaia alquanto azzardato. Il rischio è che per Stefano Pioli si prospetti una stagione difficile ed in salita, sin da subito, con obiettivi ridimensionati ed una piazza da tenere a bada dopo un’estate, fino ad ora, bollente.