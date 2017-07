Scopri il tuo ascendente zodiacale: cos’è e come sapere qual è il nostro

Per quanto possa sembrare ridicola agli occhi di molti, l’astrologia è abbastanza complessa e chi ci crede cerca sempre di sapere il più possibile su se stessi attraverso i segni zodiacali.

Ma, in astrologia, non contano solo i segni zodiacali in sè e per sè. Infatti, spesso sentiamo parlare di ascendente zodiacale ma sono davvero poche le persone a conoscere con esattezza cos’è e in che modo influisce sul nostro segno zodiacale.

Adesso vediamo di illuminare quei luoghi oscuri.

Cos’è l’ascendente zodiacale e come si calcola?

Ognuno di noi ce l’ha ma la maggior parte di noi non lo conosce e non sa nemmeno come calcolarlo.

L’ascendente zodiacale è quel punto dello Zodiaco che si trova in corrispondenza della parte est dell’orizzonte terrestre nel momento in cui avviene un evento particolare. Esso influisce sul nostro segno zodiacale, infatti è questo il motivo secondo cui alcuni tratti del nostro carattere non corrispondono al nostro segno zodiacale.

Calcolarlo, in realtà, è davvero molto semplice, nonostante in molti tengono anche della posizione delle stelle, poichè ci basta disporre della data, dell’ora esatta e del luogo della nostra nascita e alcuni siti permettono di conoscerlo. Un sito molto semplice che ci permette di conoscere il nostro ascendente è il sito di Repubblica. Basta, infatti, inserire i propri dati all’interno e, dopo pochi secondi, avremo il nostro ascendente zodiacale con una breve descrizione dell’ascendente e delle sue influenze in base alla categoria di cui fa parte il nostro segno zodiacale (aria, fuoco, terra, acqua).

Se, dunque, volete conoscere anche voi il vostro ascendente zodiacale andate a scoprirlo e il mistero vi sarà finalmente svelato.