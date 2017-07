Bernardeschi risponde al paragone con Roberto Baggio

Federico Bernardeschi: “Per adesso nessuna maglia numero 10, devo prima dimostrare di meritarmela”

Presentazione in terra americana per Federico Bernardeschi. Nella giornata di ieri, a Boston, dove è in ritiro la Juventus in vista della gara di domani sera, alle 22:05 (ora italiana), contro la Roma, quale sfida conclusiva dell’International Champions Cup, vi è stata la conferenza stampa del neo acquisto della Vecchia Signora, ossia di Bernardeschi, giunto dalla Fiorentina con tanta voglia di mettersi in mostra, in quella che sarà la sua nuova casa.

Il dubbio che aleggiava riguardava il numero di maglia che potesse indossare. Si vociferava della possibilità di affidargli la gloriosa numero dieci, portata sulle spalle dai vari Sivori, Platini, Roberto Baggio,Del Piero, Tevez e Pogba, ma il centrocampista natio di Carrara, in comune accordo con la società, ha effettuato una scelta diversa. Bernardeschi ha optato per la numero 33, spiegando così i motivi che lo hanno spinto a rifiutare, per il momento, quella dieci dall’elevata importanza:

“Scelta condivisa dalla società, io l’avrei anche indossata ma prima devo dimostrare di potermela meritare: chi la veste deve avere rispetto assoluto. Il numero che ho scelto è legato alla mia fede religiosa”. Riavvolgendo il nastro sulla lunga trattativa che lo ha portato alla Juventus, il calciatore racconta: “ Una trattativa lunga ma bella, incredibile l’affetto dei tifosi. L’interesse del club verso di me c’è sempre stato ma il destino ha scelto per quest’anno e va bene così. Due obiettivi principali: vincere il settimo scudetto consecutivo e arrivare tra le prime quattro in Champions”. Parlando, poi, del suo concittadino ed ora compagno di squadra, Gigi Buffon, Bernardeschi dichiara: “Un condottiero di spessore, quando hai compagni di squadra così ti viene più voglia di seguirli”. In merito alle aspre e violente polemiche ricevute da parte dei suoi oramai ex tifosi viola, il centrocampista bianconero afferma: “ Non posso che ringraziare la Fiorentina che mi ha fatto crescere tanto.

Le offese di alcuni tifosi viola? Sono la parte malsana della nostra società, preferisco non risponderli. Preferisco piuttosto sottolineare i complimenti di tutti gli altri supporters”.

Infine in merito alle analogie con Roberto Baggio, in base anche a quanto accadde nel maggio 1990, con il passaggio piuttosto burrascoso del “divin codino” dalla Viola ai bianconeri, il numero trentatre della Juventus si esprime così: “ Di Baggio ce n’è stato solo uno, forse il miglior giocatore italiano di sempre. È sempre sbagliato fare dei paragoni ma paragonarmi a lui sarebbe irrispettoso nei suoi confronti”. Questi i passaggi cruciali durante la conferenza di presentazione di Federico Bernardeschi, colpo di mercato sensazionale per la Vecchia Signora.

Il calciatore, ex viola, è consapevole che nella Juventus troverà una concorrenza folta ed agguerrita, ma nell’anno che condurrà al Mondiale, sarà d’obbligo, per lui, sgomitare e dare costantemente il massimo per mettersi in mostra in una platea dal palato fino. Le sue qualità tecniche e la visione di gioco sono indiscutibili, occorrerà, però, da parte sua palesare una spiccata maturità ed una personalità da veterano per ritagliarsi uno spazio importante nell’undici di Allegri, per confermare la sua crescita, diventando, così, uno dei pezzi pregiati della nuova scuola calcistica italiana.