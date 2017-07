Inter: ecco perché Vecino potrebbe essere il tuo Vidal

Mercato Inter: Vecino ok, si allontana Vidal

Per l’Inter è tempo di compiere un’accelerata per quanto concerne le operazioni di mercato. Dal terreno di gioco, sono giunte buone notizie al tecnico Luciano Spalletti, con i nerazzurri reduci dal pareggio per 1-1 contro lo Schalke 04 e due vittorie rimediate al cospetto di Lione e Bayern Monaco, rispettivamente per 1-0 e 2-0. Risultati confortanti che lasciano ben sperare, fermo restando che l’allenatore di Certaldo attendi dei rinforzi, per competere ad armi pari con i top club della nostra serie A, in quanto l’obiettivo per la prossima stagione sia ben chiaro e delineato, ossia giungere tra le prime quattro in classifica, per tornare a riassaporare l’odore della Champions League.

Il nome più vicino al club di corso Vittorio Emanuele è quello di Vecino. Il centrocampista uruguaiano, assistito dall’agente Alessandro Lucci, sosterrà quest’oggi le visite mediche e ad inizio della prossima settimana si aggregherà ai suoi nuovi compagni di squadra, di ritorno in Italia dopo la trasferta in Cina e in Singapore per l’International Champions Cup. La società nerazzurra, verserà in due annualità, la clausola rescissoria di 24 milioni di euro, imposta dalla Fiorentina sul calciatore, mentre Vecino firmerà un contratto quadriennale da oltre 3 milioni di euro a stagione.

Per Spalletti si tratterà di un ottimo rinforzo sulla mediana, considerando le spiccate caratteristiche fisiche e tecniche dell’oramai ex viola. Per quanto concerne la trequarti, invece, appare sfumata l’ipotesi Vidal. Il Bayern Monaco ha eretto un muro su questa trattativa, con il tecnico Carlo Ancelotti che ha dichiarato l’incedibilità del centrocampista. Di pari passo si affievolisce ,anche, la possibilità che Perisic possa lasciare l’Inter per approdare al Manchester United. Come è ben noto, la dirigenza nerazzurra chiede non meno di 55 milioni di euro per la cessione dell’esterno d’attacco croato, offerta, questa, mai pervenuta negli uffici del gruppo Suning.

Considerando l’impossibilità manifestata dalla società inglese di inserire nell’affare Martial, appare sempre più probabile che Perisic resti alla corte di Spalletti, con quest’ultimo particolarmente attratto dalle prestazioni del numero quarantaquattro nerazzurro durante le ultime amichevoli disputate. Sul piede di partenza potrebbe esserci Candreva, corteggiato insistentemente dal Chelsea di Antonio Conte. Qualora il calciatore dovesse accettare tale avance, si farebbe ancora più concreta la pista che conduce a Keita. L’attaccante esterno senegalese vorrebbe approdare alla Juventus, ma il club bianconero, al momento, ha offerto a Lotito solamente 15 milioni di euro, a fronte di una richiesta del patron biancoceleste di 30.

L’Inter, invece, ha messo sul piatto 22 milioni di euro più 3 di bonus, avanzando, altresì, l’ipotesi di inserire nell’affare Jovetic, calciatore in uscita dalla squadra nerazzurra. Per quanto concerne l’attaccante montenegrino, il club di corso Vittorio Emanuele contribuirebbe al pagamento di una parte dell’ingaggio, visto che lo stipendio del calciatore superi di gran lunga il tetto massimo imposto dalla società capitolina. A Keita, inoltre, verrebbe offerto un contratto quinquennale da 3 milioni di euro a stagione. Trasferendoci, poi, in difesa, continua il pressing da parte della dirigenza interista sul terzino sinistro brasiliano, del Nizza, Dalbert. Il calciatore ha manifestato la ferra volontà di approdare in nerazzurro al fine di intraprendere questa nuova e stimolante avventura nel campionato italiano. Il club della Costa Azzurra chiede 30 milioni di euro per lasciarlo partire, mentre l’Inter, nelle ultime ore, pare abbia alzato l’offerta a 20 milioni, sperando che ciò possa essere sufficiente per chiudere una trattativa, che appare indirizzata verso il lieto fine.

Sempre dal campionato francese, il d.s. Ausilio e il responsabile dell’area tecnica delle squadre Suning, Walter Sabatini, inseguono due profili interessanti e dalla giovane età. Per rafforzare il reparto centrale di difesa è molto apprezzato Issa Diop, classe 1997, di proprietà del Tolosa, mentre nel ruolo di ala destra, è forte il pressing su Yann Karamoh, nato nel 1998 e messosi in luce nell’ultima stagione con la maglia del Caen, siglando cinque reti su trentacinque presenze.

Il club transalpino valuta il calciatore 5 milioni di euro e per la dirigenza dell’Inter, tale affare, potrebbe rappresentare un valido investimento futuro. A poco più di un mese dalla chiusura della sessione estiva di mercato, l’Inter proverà a piazzare alcuni colpi importanti ed utili a mister Spalletti, che come ha dichiarato durante la conferenza stampa del 7 luglio scorso, attende che la società lavori con intensità e qualità per riportare i nerazzurri nell’elite del calcio italiano ed europeo.