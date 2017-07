Pallotta accusa e si scusa… ma la risposta di Fassone è da applausi

Pallotta-Fassone-Sabatini e quel triangolo velenoso

Volano stracci tra il presidente della Roma, James Pallotta, l’a.d. del Milan, Marco Fassone, e il responsabile dell’area tecnica delle squadre Suning, Walter Sabatini. La situazione si è incendiata al culmine delle dichiarazioni rilasciate, durante un’intervista a radio Sirius XM, da parte del patron giallorosso. L’imprenditore statunitense ha puntato il dito contro la faraonica campagna acquisti rossonera, affermando le testuali parole: “Non ho idea di cosa stia succedendo, non ha senso. Non hanno i soldi in primo luogo per comperare la squadra, visto che hanno preso 300 milioni in prestito da persone che conosco a Londra, a un interesse piuttosto alto”.

Tali dichiarazioni al vetriolo sono piombate come un fulmine a ciel sereno in Italia, dove la risposta da parte dell’a.d. rossonero non si è fatta attendere. Fassone, piuttosto piccato dalle affermazioni pungenti di James Pallotta, ha così replicato: “Quando stamattina ho letto queste dichiarazioni sono rimasto sbalordito, prima per lo stile e poi per il fatto che è veramente inusuale, almeno in Italia, che un club attacchi in modo diretto, perlomeno con questa tipologia, una sua consorella. E poi per le imprecisioni contenute in queste dichiarazioni”.

Il dirigente del club di via Aldo Rossi, a seguire, puntualizza sulle affermazioni rilasciate da Pallotta, in merito al valore degli stipendi dei calciatori secondo il quale, possano essere uguali ai ricavi, motivo per cui il Milan rischierebbe di veder saltare tutto il piano finanziario. Fassone, su questo aspetto, spiega: “Quando vorrà, se vorrà, io sono qui in Italia e sono a sua disposizione per confrontarmi sui bilanci miei e della Roma. Se devo imparare qualcosa sono pronto a farlo, ma le critiche fatte in questo modo mi danno fastidio. Si parla di cifre completamente sbagliate. Oramai tutti sanno che la parte di soldi relativi al fondo di cui fa riferimento il presidente Pallotta, e cioè il fondo Elliot per finanziare l’acquisizione del Milan, è di 180 milioni su un valore del club di 740 milioni.

Ripeto, imprecisioni da una parte e stile quantomeno discutibile dall’altra”. Pallotta, altresì, non lesina frecciate anche all’ex direttore sportivo della Roma, Walter Sabatini, dichiarando: “ Il cambiamento che pensavo andasse fatto realmente, perché dopo due anni avevo perso la fiducia nel mio direttore sportivo Sabatini. Non solo per il tipo di giocatori che stavamo comprando, ma anche per altre cose. I primi due anni sono stati ottimi, ma avremmo dovuto costruire su quelli ed invece lui continuava semplicemente a fare scambi. Quindi ad agosto, parlando con Franco Baldini, ho detto che avremmo dovuto prendere un altro direttore sportivo. Ho chiesto di Monchi, Baldini mi ha detto che non sarebbe andato da nessuna parte, ma che gli avrebbe fatto una telefonata. Uscì fuori che Monchi voleva parlarmi. Voleva andare via, abbiamo avuto delle riunioni segrete e ci siamo trovati bene fin da subito. Siamo stati fortunati a prenderlo perché qualcun altro lo voleva per molti più soldi. In due mesi è stato un dono dal cielo”.

Queste affermazioni assai chiare e pungenti nei confronti di Sabatini, non sono passate inosservate all’attuale dirigente nerazzurro che ha replicato: “ Nessuno vuole riconoscenza ma equità sì. Pallotta? È meglio lasciarlo perdere. Sono parole inutili, buttate lì, in stato confusionale e non richieste da nessuno. Le parole di Moratti, invece, mi inorgogliscono perché è un presidente. Un presidente vero”. Un Sabatini visibilmente contrariato ed infastidito dalle parole del numero uno della Roma, accenna indifferenza pur non risparmiando bordate pesanti. La convulsa giornata mediatica, fatta di continui botta e risposta tra le parti, si è conclusa con le scuse di James Pallotta nei confronti della società Milan, attraverso questo comunicato ufficiale: “Mi scuso se ho avuto informazioni imprecise.

Tengo molto al calcio italiano e al suo ritorno ai vertici. A questo proposito, mi aspetto che tutti i club diano il proprio contributo verso un campionato più forte e sostenibile, come stiamo facendo noi della Roma. Auguro al Milan e ai nuovi proprietari le migliori fortune e attendo con piacere che la sua dirigenza e la sua proprietà collaborino al nostro fianco in maniera incisiva per lo sviluppo della A”. Sarà sufficiente questo dietrofront per calmare le acque? Per alcune ore vi è stata burrasca sull’asse Roma-Milano, a testimonianza che quello che sta per iniziare, sarà un campionato combattuto fuori e dentro il rettangolo di gioco.

Per quanto riguarda, invece, il battibecco a distanza con Sabatini, nessuna scusa e nessuna precisazione. Tra i due qualcosa si è rotto e sarà davvero difficile ricomporre un vaso ridottosi in mille pezzi. Il presidente giallorosso sponsorizza con orgoglio la scelta di essersi affidato alle mani sapienti del d.s. Monchi, mentre l’ex Sabatini, attraverso i risultati che otterrà l’Inter, vorrà dimostrare di non essere un professionista mediocre, così come etichettato dal patron statunitense, dimostrando di lavorare ed aver lavorato sempre con acume ed attenzione, riuscendo a mettere a segno colpi importanti, facendo, altresì, quadrare i conti di ogni club in cui abbia messo a disposizione le sue capacità.