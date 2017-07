10 Incredibili Formazioni Rocciose nel Mondo

In giro per il mondo ci sono formazioni rocciose incredibili. Andiamo a vedere le più belle.

1. Kleftiko

La spiaggia di Kleftiko, sull’isola greca di Milos, offre l’opportunità di vedere diversi archi marini, alcuni dei quali abbastanza grandi per navigarci in barca. Tra le 10 formazioni rocciose nel mare, questa si trova al largo della costa e sono disponibili in tutte le dimensioni e forme. La maggior parte delle imbarcazioni possono sostare per nuotare e fare snorkeling. La leggenda locale dice che i pirati usavano nascondere i loro tesori nelle grotte.

2. Portada

L’arco di Portada si trova a 43 metri di altezza, nell’Oceano Pacifico, nella regione di Antofagasta del Cile. L’arco è fatto di pietra di rocce sedimentarie e arenarie, oltre ai fossili che da milioni di anni. L’arco non è troppo lontano dalla riva. I visitatori potrebbero portare il binocolo, in quanto è un luogo popolare per vedere le foche, gli avvoltoi e la vita marina.

3. Pigeon Rocks

Le Pigeon Rockes sono due formazioni rocciose enormi situate al punto più occidentale di Beirut. Sono un luogo popolare per i locali e per i visitatori. Il lungomare, o corniche, si affaccia direttamente davanti alle rocce, ed è un ottimo punto di vista, ma ancor più interessante è prendere uno dei sentieri fino alle scogliere più basse.

4. Great Pollet

Il Grand Pollet si trova vicino alla riva della costa della contea di Donegal in Irlanda. Situato sulla penisola di Fanad, il è una massiccia formazione rocciosa che è fotografabile in tutti i tipi di tempo e in qualsiasi momento della giornata. L’arco è scavato dalla roccia dai moti dell’Oceano Atlantico. È considerato un esempio perfetto di erosione marina.

5. Batu Bolong

Pura Batu Bolong è un piccolo tempio situato a pochi passi dal famoso tempio di Tanah Lot di Bali. È appollaiato alla fine di un promontorio roccioso che sfocia verso l’alto nell’Oceano Indiano. La formazione rocciosa ha un arco naturale, quindi il nome, Batu Bolong significa letteralmente “roccia con foro”.

6. Arch Rock

L’arco di 12 metri (40 piedi) è uno dei numerosi ponti naturali sull’isola di Anacapa, uno degli arcipelago delle Isole della Manica lungo la costa della California. È una vera bellezza naturale ed è spesso utilizzato come volto delle Isole. Oltre all’arco, l’isola offre due caratteristiche più iconiche. I punti di osservazione, che offrono viste mozzafiato sia del faro dell’isola di Anacapa, che dell’arco.

7. Hopewell Rocks

Hopewell Rocks è un ottimo posto per arrivare vicino a formazioni rocciose come gli archi marini. Situato sulla baia di Fundy in Canada, gli archi della provincia di New Brunswick sono sulla riva, il che significa che i visitatori possono passeggiare attraverso gli archi e fare dei picnic accanto a loro con la bassa marea. La baia ha anche le maree più alte del mondo, quindi i viaggiatori possono attraversare gli archi da canoa o kayak.

8. Honopu Arch

Honopu Arch è l’arco più alto delle Hawaii. Si trova sulla costa Na Pali sull’isola di Kaua’i. È in una parte isolata dall’isola, raggiungibile solo in barca per poi nuotare fino in riva, poichè le barche non possono ancorare qui. È più come un ponte naturale. C’è una piccola spiaggia su ogni lato dell’arco. L’area è apparsa nel remake di King Kong del 1976 e nel film del 1998 Six Days Seven Nights.

Come sempre il cinema è ovunque.

9. Azure Window

Una delle tante formazioni rocciose che crea un arco naturale calcareo, l’Azure Window è una delle attrazioni principali di Malta. Situato sull’isola di Gozo, l’arco è stato caratterizzato da film e programmi televisivi ed è una famosa icona di Malta. Il villaggio turistico di Dwejra è nelle vicinanze per soddisfare le esigenze dei visitatori che vogliono fare immersioni, nuotare fino all’arco dove scende la baia di Dwejra, deve essere un’esperienza spettacolare. L’arco è visibile da una grande distanza.

10. Cathedral Cove

Accessibile solo a piedi, in barca o in kayak, Cathedral Cove è una delle attrazioni più importanti della penisola di Coromandel, in Nuova Zelanda. L’area dispone di due splendide spiagge separate da un grande arco di roccia. La formazione rocciosa dà all’intera area un’aria di grandezza. La spiaggia è sabbiosa con ombrosi alberi pohutukawa lungo la spiaggia. Un posto perfetto per un pic-nic e una nuotata.