10 teorie su Il Trono di Spade: cosa potrebbe succedere a Westeros [SPOILER]

La lotta è cominciata.

La terza puntata di Game of Thrones ci porta finalmente all’interno della battaglia. I primi omicidi sono stati commessi e le prime trappole sono state tese. Ma cosa possiamo aspettarci da adesso in poi nella lotta per conquistare il trono di spade?

Sono varie, infatti, le teorie che si sono susseguite dopo gli eventi della terza puntata della settima stagione de Il Trono di Spade.

1. L’addio di Olenna potrebbe mettere al sicuro Tyrion

L’uscita di scena di Olenna Tyrell è stata epica. Infatti, dopo aver bevuto il vino con all’interno il veleno che Jaime Lannister ha versato proprio davanti ai suoi occhi, lady Tyrell confessa di essere stata lei l’artefice della morte del figlio Jeoffrey.

Con ciò Tyrion dovrebbe essere al sicuro dalla sorella Cersei, che tenta in ogni modo di eliminarlo, ma noi ne dubitiamo. Siamo o no all’interno della serie più sorprendente di tutte?

2. E’ giunta l’ora delle donne provenienti da Dorne?

Sembra proprio di sì, visti i risvolti di questa puntata. Di certo Tyene, figlia di Ellaria, è già condannata alla morte per via di quello che, spontaneamente, mi è venuto da chiamare il “bacio di Giuda”. Infatti, come aveva fatto Ellaria con l’unica figlia femmina di Cersei, Myrcella, ha deciso di dare la morte alla figlia della sua nemica alla stessa maniera, ovvero con un bacio avvelenato.

Ciò, però, non significa che Ellaria, proveniente da Dorne, sia arrivata al suo capolinea.

3. Niente più segreti per Cersei e Jaime?

Pare di no. Infatti, dopo anni a nascondere il loro amore incestuoso, qui vediamo una Cersei strafottente di tutto e tutti. In fondo, ha perso ogni cosa ed è attualmente la regina del trono di spade, per cui a che scopo (anche perché tutti nel Continente Occidentale sanno di questo amore) nascondere il suo amore per Jaime?

4. Adesso la lotta è tra Euron e Jaime. Altro che i fratelli Clegane

In guerra e in amore tutto è lecito e sembra che Euron sia pienamente d’accordo con questo proverbio. Infatti, nonostante egli conosca bene il legame che lega i fratelli Lannister, non ha il minimo problema a mettersi in mezzo e lo dimostra proprio quando chiede consigli a Jaime per soddisfare la sorella in camera da letto.

5. Che succederà a Yara?

Tutto rimane nel mistero. Ciò che sappiamo è ciò che abbiamo visto: trattata come un cagnolino da Euron (con un collare e un guinzaglio di quel tipo viene in mente solo questo) viene portata davanti a Cersei ma, non essendo lei il regalo, non viene nemmeno nominata. Quindi, cosa potrebbe volere da lei Euron? Magari vuole che lei si unisca alla sua flotta o, forse, vuole solamente utilizzarla come giocattolino ma, di certo, lo scopriremo.

6. La vista di Bran è molto migliorata

Finalmente parte della famiglia Stark si è riunita ma l’incontro tra Sansa e Bran non è stato così poetico come ci aspettavamo. Infatti, notiamo la freddezza di Bran e, soprattutto, la sorpresa di Sansa non appena viene a conoscenza del fatto che il fratello sa tutto ciò che le è accaduto. Rivela alla sorella di essere il Corvo con Tre Occhi subito dopo il momento in cui Sansa gli riferisce di essere lui il Lord di Grande Inverno, in quanto unico superstite maschio della Casa degli Stark.

7. Quale piano ha in mente Daenerys per Jon?

L’incontro tra i due non sembra, inizialmente, aver portato a grandi risultati. L’unica cosa di cui ci siamo accertati è la testardaggine di entrambi di raggiungere i propri obiettivi. Ma Jon aveva ragione “tu hai bisogno di me e io ho bisogno di te“; Daenerys ha, infatti, sotto consiglio di Tyrion, permesso a Jon di prelevare il vetro di drago per poter sconfiggere l’esercito degli Estranei. Ma, in guerra non si dà mai qualcosa in cambio di un semplice grazie.

Daenerys lascerà tornare Jon al Nord per sconfiggere il Re della Notte?

8. Da dove i Lannister prenderanno i soldi per saldare i debiti verso la Banca di Ferro?

Questo ancora non ci è chiaro ma è sembrato che Cersei avesse già un piano in mente.

Basterà il denaro di Casa Tyrell, ora che è nelle mani dei Lannister, o i debiti sono talmente alti che non basteranno a ripagare la Banca di Ferro per tutti i debiti?

9. Cosa sa Melisandre della morte di Varys?

Verità o menzogna?

È sempre difficile intendere se Melisandre dice il vero oppure no ma, di certo, Varys se l’è un pò fatta sotto nel momento in cui gli è stato detto che morirà nel Continente Occidentale. Il corso degli eventi ci darà modo di confermare o confutare le parole della veggente.

10. Sam e Jorah saranno d’aiuto per l’alleanza tra Daenerys e Jon?

Sam ha salvato la vita a Jorah e questo ha permesso al cavaliere di recuperare del tempo e tornare dalla sua amata Daenerys. Chissà che non riescano insieme a mettere quei due testardi di Jon e Daenerys.

Scopriremo tutto ciò a cominciare dalla prossima settimana con la quarta puntata di Game of Thrones.