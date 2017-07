Angelina Jolie nega di sfruttare i bambini cambogiani per il nuovo film di Netflix

“Il suggerimento che del denaro è stato preso da un bambino durante un audizione è falso e sconvolgente”.

Angelina Jolie ha negato che i bambini cambogiani sono stati sfruttati sul set del suo ultimo film.

L’attrice ha diretto “First They Killed My Father“, un film Netflix sul regime di Khmer Rouge negli anni ’70 in Cambogia.

Ma una recente intervista di Vanity Fair ha evidenziato il processo, non consueto, per lanciare sua figlia nel film – con gli orfani impoveriti che sono costretti a “pagare” un’offerta per ricoprire un ruolo.

Angelina Jolie ha detto alla rivista: “Srey Moch [il bambino che alla fine ha avuto il ruolo] è stato l’unico bambino che ha dato dei soldi per un tempo molto, molto lungo.

“Quando è stata moralmente costretta a restituirli, il bambino è stato sopraffatto dall’emozione . Quando fu chiesto se gli fosse servito quel denaro, ha detto che suo nonno era morto e non avevano abbastanza soldi per un bel funerale, ma ora potrà farlo”.

Jolie ha risposto direttamente alle accuse, etichettandole “false e sconvolgenti”.

“Il punto di questo film è portare l’attenzione sugli orrori che i bambini affrontano in guerra, e per aiutare a combattere per proteggerli. Il suggerimento che il denaro reale è stato preso da un bambino durante un’audizione è falso e sconvolgente. Sarei stata oltraggiata se questo fosse accaduto.

“Sono sconvolta che si possano pensare certe cose”, ha detto l’attrice e ambasciatore Unicef, in una dichiarazione.

“Ogni misura è stata presa per garantire sicurezza, comfort e benessere dei bambini, partendo dalle audizioni”.

Il film Netflix in cui vedremo Angelina Jolie, e i bambini cambogiani, sarà pubblicato nel corso di quest’anno.