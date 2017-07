Anche il Milan ha scelto Aubameyang. Si fredda la pista Kalinic

Prosegue imperterrito il casting per reperire l’attaccante da mettere a disposizione di Vincenzo Montella.

Occorre un nome altisonante, dal profilo internazionale, che dia lustro ad una campagna acquisti di rafforzamento, sino ad ora, faraonica. L’ipotesi Belotti appare alquanto irrealizzabile, considerando le dichiarazioni del patron del Torino, Urbano Cairo, intenzionato a trattenere il “gallo” per un’altra stagione, aumentandogli l’ingaggio.

Di pari passo non prende piede l’idea Diego Costa, il quale, seppur in uscita dal Chelsea, gradirebbe tornare in Spagna tra le fila dell’Atletico Madrid, anche se i “colchoneros” potranno effettuare mercato in entrata solo a partire da gennaio 2018. Invece, per quanto concerne, Morata, suggestione che prese il via ad inizio calciomercato, non vi è più nulla da fare, in quanto, come è ben noto, lo spagnolo si è trasferito a Londra presso la corte di Antonio Conte nel Chelsea, attraverso un’operazione da 75 milioni di euro più bonus, con il calciatore che ha firmato un contratto quinquennale da ben 9 milioni di euro a stagione. Restano in piedi, quindi, due piste, diametralmente opposte, in quanto ad impatto mediatico, ossia quella che conduce ad Aubameyang e quella che porta a Kalinic.

Per quanto concerne l’attaccante gabonese vi è un’importante novità riguardante il suo mancato rinnovo con il Borussia Dortmund, decisione, questa, che lascia presagire un suo addio dalla società giallonera. Altresì, però, bisogna considerare la richiesta del club tedesco nel lasciarlo andare via, di non meno di 70 milioni di euro. Un altro ostacolo è rappresentato dall’ingaggio dell’attaccante: il padre, agente di Aubameyang, richiede circa 12 milioni di euro a stagione, tanto quanto guadagni ora suo figlio con il Borussia, mentre il club di via Aldo Rossi non vorrebbe spingersi oltre i 7,5/8 milioni di euro, attestandosi alla stessa somma versata per convincere Bonucci.

Quindi appare ben chiaro che nonostante il pressing effettuato dal duo Fassone-Mirabelli, vi siano degli ostacoli di carattere economico piuttosto evidenti da superare. Parlando, invece, di Kalinic, tale operazione appare al momento congelata. Il calciatore è tornato nuovamente ad allenarsi sotto gli ordini di Stefano Pioli, ma il suo rapporto con la Fiorentina è giunto, inevitabilmente, ai titoli di coda. Il nome dell’attaccante viola non scalda particolarmente i cuori dei tifosi rossoneri, anche se il suo modo di giocare, il sacrificarsi per la squadra e l’essere perfetto conoscitore della nostra serie A, spingano Montella a gradire particolarmente un suo possibile arrivo.

Il Milan è pronta ad offrire alla società gigliata 21 milioni di euro più le contropartite tecniche di Paletta e un calciatore della Primavera. Kalinic attende fiducioso che giunga il prima possibile la fumata bianca, in quanto il croato, al di là del club rossonero, non abbia molto mercato attorno a sé, mentre la Fiorentina, in base alla cifra offerta, appare alquanto risentita nel lasciarlo partire, visto che non più tardi del gennaio scorso, il calciatore rifiutò un trasferimento monstre in Cina, presso la corte di Fabio Cannavaro al Tianjin, da circa 50 milioni di euro. Aubameyang e Kalinic sono i nomi in cima alla lista dei desideri dell’a.d. Fassone e del d.s. Mirabelli per completare una campagna acquisti in pompa magna, al fine di regalare a Montella una rosa competitiva, che possa gareggiare in campionato e in Europa cullando ambizioni di primissimo piano.