Nella sesta stagione di Arrow si svelerà il passato di Black Siren

La serie con protagonista Freccia Verde torna con la sesta stagione e farà in modo che verranno date delle risposte a certi nostri dubbi.

La sesta stagione di Arrow tornerà questo autunno e, tra i personaggi del cast, ritroveremo Katie Cassidy che interpreterà Black Siren.

La quinta stagione ci aveva lasciato un grande punto interrogativo a cui, senza alcun dubbio, darà risposta la sesta stagione fin da subito.

I flashback, infatti, hanno sempre avuto un’importanza rilevante all’interno della serie, poiché ci hanno sempre dato la possibilità di comprendere le ragioni di certi atteggiamenti e la natura dei caratteri dei personaggi, in particolar modo per quello di Oliver Queen, interpretato da Stephen Amell. Nella sesta stagione otterranno nuovamente questo potere ed entreremo a fondo nelle vicende di Black Siren. Scopriremo il rapporto con Oliver e, come dichiara la stessa Katie, ci renderemo conto che questo personaggio non è poi così cattivo come sembra.

Una cosa è certa: con un’attrice come Katie Cassidy non potremo fare a meno di affezionarci al personaggio di Black Siren che potrebbe rivelarsi molto più interessante di ciò che tutti crediamo.

Per scoprire dei nuovi dettagli, però, dovremo attendere il 12 ottobre, giorno dell’uscita in America della season premiere di Arrow.