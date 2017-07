Peggy Carter: un film tutto suo firmato Marvel.

Hayley Atwell vorrebbe vedere Peggy Carter, in un film Marvel tutto suo.

E così anche noi!

Hayley Atwell ha rivelato che le piacerebbe continuare a interpretare l’agente di Carter in un film tutto suo, e concordiamo con lei questa un’idea straordinaria.

L’interpretazione dell’attrice dell’agente Peggy Carter, è cominciata con Captain America nel 2011: il primo vendicatore e, poi ha esordito anche nella serie televisiva.

L’agente Carter, prodotto da Marvel iniziò la serie tv con due stagioni su ABC prima che venisse annullata lo scorso anno, portando la Atwell a fare appello per riprendere la serie su un altro canale.

Anche se, sembrerebbe che la Atwell abbia in mente di andare oltre la tv, puntando al grande schermo.

“Peggy è una forza del bene, e ci sono molti siti web in cui ragazze e ragazzi si riuniscono per condividere i suoi valori. Questo è veramente fantastico per me, quindi sarei molto felice di continuare a fare parte quel mondo”. Ce ne parla l’attrice.

Atwell continua, “Solo perché Peggy ora come ora è fuori dal grande schermo, non significa che non tornerà”.

“Sono stata veramente sorpresa della cancellazione, perché avevamo l’idea che alla gente fosse piaciuto”, ha continuato.

Mentre i fan di tutto il mondo vorrebbe rivere la nostra amata Peggy Carter, Marvel sta lanciando la linea di trucchi dell’agente Carter.

Spero veramente che Hayley Atwell continui questo splendido progetto, io ho veramente apprezzato il suo lavoro e la sua grinta nel condividerlo.

Continua così agente Carter!