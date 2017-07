Il nuovo sequel de I Simpson è in fase di lavorazione

Sono ormai perennemente parte della nostra vita e riescono a strapparci sempre un sorriso. Loro sono i Simpson e il sequel del nuovo film è già in fase di lavorazione.

10 anni fa usciva il primo film della famiglia tutta in giallo più famosa della TV e noi fan non vogliamo rassegnarci all’idea di non rivederli sul grande schermo. A quanto pare, però, ci sono ottime notizie: la rivista statunitense Entertainment Weekly ci ha dato modo di conoscere le ultime novità di casa Fox. David Silverman, regista del primo film su I Simpson, ha dichiarato che tutto lo staff del network è già alle prese con la stesura del secondo film. Però dichiara anche che non c’è ancora nulla di definito e che le idee del team sono molteplici e non ancora radicate.

Quanto dovremo aspettare per vederlo sui grandi schermi?

Purtroppo sembra che la cosa si dilungherà per molto, proprio come era successo per il primo episodio. Infatti, il primo film de I Simpson ha alle spalle una storia molto lunga, a partire dal 1990, anno in cui si cominciò a parlare del film e del progetto che si voleva intraprendere, fino al 2007, anno di uscita dello stesso. Sono, quindi, passati ben 17 anni dalla visione del film sui grandi schermi.

Speriamo che bisognerà aspettare molto meno questa volta.

Al Jean dichiara la sua volontà di realizzare un film fantastico, per cui non vuole dare nulla per scontato e non vuole che sia visto solo come un modo per guadagnare soldi.

Alcune fonti rivelano che questo potrebbe fungere da addio nei confronti della famiglia gialla di Springfield. Infatti, arrivati alla 29esima stagione, I Simpson potrebbero essere in dirittura di arrivo e questo nuovo film potrebbe essere l’occasione perfetta per dire addio a Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie e a tutti i cittadini di Springfield.

Nella speranza che non sia questo il motivo dell’uscita del film, speriamo di saperne presto di più e, soprattutto, speriamo di vederlo presto nelle sale cinematografiche con una nuova epica ed esilarante avventura.