Spiderman: Cosa Bolle in Pentola in Casa Sony?

Cosa sta combinando Sony con l’universo di Spiderman? Venom, la Gatta Nera e Silver Sable?

Sembra che casa Sony stia preparando diverse sorprese. All’inizio dell’anno ha annunciato un film con protagonista Venom. Poco dopo la rivelazione sulla Gatta Nera e Silver Sable, annunciando nuovi film con alleati di Spiderman e successivamente antagonisti. Ma chi sono questi personaggi? E come saranno inseriti i film, nel nuovo mondo di Sony? La risposta sembra essere: “Ancora non si sa”.

Tom Holland stesso, protagonista di Spiderman: Homecoming, non sapeva che questi film fossero in programma prima di un’intervista a MTV.

“Non è collegato al mondo Marvel, quindi è davvero intrigante”, ha detto il regista Jon Watts.

Sembra proprio che stiano creando un vero e proprio universo per il nostro nuovo Peter Parker.

Che cosa sta succedendo con Venom?

Sostanzialmente Venom è l’anti-Spiderman, che possiede tutti i poteri del nostro uomo ragno ma potenziati. Con alcune abilità aliene, e in altre versioni, una fame di cervelli umani. Il personaggio è noto come Eddie Brock, un giornalista frustrato che si è legato alla tuta aliena, o simbiote, che Spiderman precedentemente aveva rifiutato.

Quelli di noi che hanno avuto la sfortuna di guardare il Toby Maguire, interpretando Spiderman nel 2007, ricorderanno il ruolo di Venom, davvero scadente. Adesso però il ruolo passa a Tom Hardy, previsto per 2018. Spiderman: Homecoming è stato un successo per me, che ha chiuso i vecchi capitoli nel dimenticatoio. Quindi da questo Venom mi aspetto il meglio. Stiamo a vedere.

Cosa sta succedendo con la Gatta Nera e Silver Sable?

La Gatta Nera è una sorta di versione meno cattiva di Catwoman con un rapporto d’amore e odio con Spiderman. Silver Sable è meno conosciuta, ma nei fumetti e nei videogames, è una mercenaria e cacciatrice di criminali di guerra. Attrici e date di uscita devono ancora essere rivelate. Non vedo l’ora.

Cosa riserva il futuro di Spiderman?

La connessione tra lo Spiderman di Tom Holland e il resto di questi film Marvel è ancora da decidere. Ma se Spiderman è destinato a allontanarsi dai suoi spin-off, dopo i sequel di Homecoming, allora forse potrebbe non essere una scelta saggia inserire Venom. L’alternativa sarebbe quella di rifare Spiderman (ancora), il che sarebbe la terza volta di Sony nel giro di un decennio.

Questa non è un’opzione piacevole per i fan, sopratutto dopo l’ultimo Spiderman. Ci sarà un sacco lavoro nel futuro del supereroe di Sony, e sembra tutto molto promettente.