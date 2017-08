Annullata l’apparizione dei Queens of the Stone Age all’Outside Lands

Sul profilo Twitter ufficiale della band e su quello del festival ieri, 31 luglio, è apparsa la notizia che prevede l’assenza dei Queens of the Stone Age a San Francisco a causa di lesioni.

Due to injury, Queens of the Stone Age's previously announced appearance August 12 at Outside Lands has been cancelled.

Queens apologize for any inconvenience & we look forward to returning to the Bay Area at a later date. https://t.co/mPYv68KRod

— QOTSA (@qotsa) July 31, 2017