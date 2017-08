Beyoncé nel Re Leone Disney: Colonna Sonora e voce di Nela

Beyoncé sarebbe in trattativa con la Disney per un doppio ruolo in quello che sarà il nuovo live-action del “Re Leone”: le musiche della colonna sonora e la voce del personaggio Nala, amica di Simba

Tempo di live action per la Disney, che dopo aver annunciato un futuro Aladdin, ora torna a parlare del live action del Re Leone. Protagonista, su più campi potrebbe essere proprio la neo-mamma Beyoncé.

Beyoncé potrebbe curare l’intera colonna sonora

Le trattative in atto tra Beyoncé e la Disney riguardano la realizzazione dell’intera colonna sonora del film. Quindi non un solo brano, per quanto principale, ma tutte le musiche che saranno presenti nel film. Al tavolo delle trattative, la cantante si è riunita con il regista Jon Fraveau, con il quale sta, a poco a poco, definendo la collaborazione. La fonte delle informazioni è, ancora una volta, la fanpage chiamata The Beyhivé che ha anche anche rivelato il rumor che vedrebbe come cifra pagata a Beyoncé quella di 25 milioni di dollari.

La voce di Nala, la leonessa amica di Simba

Altro ruolo per Beyoncé sarebbe quello di prestare la voce al personaggio di Nala. Di sicuro tutti noi ricordiamo la giovane leonessa migliore amica di Simba. Da adulta scappa nella giungla e ritrova Simba e lo convince a tornare. Successivamente Nala diverrà la moglie di Simba. Ebbene, nel live action del Re Leone, Nala potrebbe avere in prestito la voce della stessa Beyoncé. Una doppia opportunità per Beyoncé che, secondo quanto si dice, riceverebbe dalla Disney 25 milioni di euro. Non male per la neo mamma, e un buon modo per allargare anche al mondo dei cartoon la sua carriera.