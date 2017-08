Ecco perché alla Juve potrebbe arrivare Matuidi

Per il centrocampo della Juventus il nome in cima alla lista è quello di Matuidi

Dopo gli arrivi di Bentancur, Douglas Costa, Szczesny, De Sciglio e Bernardeschi, non si arresta qui la campagna acquisti della Vecchia Signora. Il direttore generale, Beppe Marotta, e il direttore sportivo, Fabio Paratici, sono alla ricerca del centrocampista da mettere a disposizione di Allegri per completare e rafforzare un reparto che nella passata stagione mostrò qualche lacuna, in cui i soli Pjanic e Khedira non furono sempre sufficienti. Il modulo con cui inizierà la stagione il tecnico livornese sarà il “4-2-3-1” che tante soddisfazioni regalò nella scorsa annata, ed è proprio per questo motivo che bisognerà puntare a potenziare la mediana dalla funzione di filtro tra difesa e trio sulla trequarti.

Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Blaise Matuidi, inseguito anche nella scorsa estate. Il Paris Saint Germain, come è ben noto, non è in vena di effettuare sconti, valutando il centrocampista francese 30 milioni di euro. Il club bianconero, al momento, ne ha messi sul piatto 15, in quanto non voglia spingersi più in là con l’offerta dinnanzi ad un calciatore trentenne. Potrebbe essere determinante, in questa trattativa, la figura dell’agente di Matuidi, ossia Mino Raiola, il quale con la Juventus detiene ottimi rapporti collaborativi. Più indietro nelle gerarchie vi è il profilo di Matic.

Il calciatore serbo non è stato convocato da Antonio Conte, nella tournée del Chelsea all’International Champions Cup, in quanto ritenuto non indispensabile nel suo progetto tattico. Sul centrocampista dei Blues vi era stato, nelle scorse settimane, un ammiccamento da parte del Manchester United, non concretizzatosi poi, motivo per cui la società bianconera sia tornata sulle sue tracce, anche se la richiesta di Abramovich superi i 35 milioni di euro. Resta sullo sfondo l’ipotesi N’Zonzi, uno dei primi nomi citati durante questa sessione estiva di calciomercato. In questo caso, l’ostacolo maggiore, è rappresentato dalla richiesta del club andaluso in merito al pagamento della clausola rescissoria da 40 milioni di euro, da effettuare in un’unica soluzione.

La Vecchia Signora vacilla, anche se l’aitante centrocampista francese di origini congolesi, rappresenterebbe un ottimo innesto per Allegri, in quanto dotato di un’eccellente prestanza fisica e di un’invidiabile esperienza internazionale. Perde quota, invece, l’idea Emre Can. Il calciatore tedesco, ma di origini turche, classe 1994, è in scadenza di contratto con il Liverpool, nel 2018, e non ha ancora rinnovato con i Reds, anche se il club inglese tentenni nel lasciarlo partire, facendo leva sulla volontà di Klopp di trattenerlo, in quanto voglia ancora puntare su di lui. Inoltre il Liverpool, al momento, non ha ricevuto riscontri positivi dal Lipsia per Naby Keita, chiamato a sostituire Emre Can, in caso di una sua eventuale partenza. Indizi, questi, che fanno desistere la Juventus da una possibile avanzata.

I Reds per cedere il centrocampista tedesco chiedono 35 milioni di euro, una cifra che tra l’altro Marotta e Paratici non vorrebbero arrivare a spendere. Mister Allegri attende con ansia l’arrivo di un mediano dalla spiccata personalità e dal giusto grado di esperienza, al fine di permettere alla Juventus di compiere un ulteriore passo in avanti, colmando, definitivamente, il gap con le big d’Europa, per competere ad armi pari in Champions, torneo dal sapore di croce e delizia per la Vecchia Signora.