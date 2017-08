HBO attacco hacker, gli episodi di Game of Thrones 7 in pericolo

Un attacco hacker ha interessato nelle scorse ore l’emittente HBO. Sarebbero state trafugate alcune puntate di Game of Thrones ancora non andate in onda e diverse sceneggiature di episodi futuri. La HBO ha confermato il terribile attacco

Non è la prima volta che succede, e probabilmente non sarà l’ultima. La HBO si è vista sottrarre, per mano di alcuni cybercriminali, diverso materiale ancora inedito di alcune serie tv, in particolar modo per la serie di grande successo mondiale Game of Thrones. Giunta ormai alla settima stagione, Gme of Thrones è arrivata ufficialmente al terzo episodio. Ora in mano agli hacker ci sarebbe il materiale narrativo di diversi altri episodi.

Il bottino dell’attacco hacker alla HBO

I primi a parlare dell’attacco hacker alla HBO sono stati i giornalisti di Entertainment Weekly, ben presto però è arrivata anche la conferma dai diretti interessati, che però non sono scesi nel dettaglio. Le puntate trafugate dagli hacker interesserebbero una puntata della serie tv “Ballers”, una della serie “Room 104” ed infine la puntata 4 di Game of Thrones 7, ancora inedita e che dovrebbe andare in onda la prossima settimana. Inoltre, ed è forse il dato più terribile, gli hacker sono entrati in possesso di numerosi script che riguardano la serie, e le prossime puntate future.

Non è la prima volta che la HBO si è trovata in questa situazione. La stessa cosa, infatti, è accaduta anche nel 2015, anche se in quell’occasione gli episodi trafugati erano poi finiti in mano di chi non li ha fatti girare.

Anche Netflix, recentemente, ha subito un importante attacco, che ha messo a repentaglio, per diversi mesi, la quinta stagione di “Orange is the new black”.