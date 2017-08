Netflix: The Crown. La seconda stagione e tutto quello che c’è da sapere.

Cast, tutte le news e il rinnovo totale della serie.

Fan di serie tv o no, è stato impossibile negare la qualità cinematografica di The Crown, una serie che trasuda sontuosità e regalità, ovviamente firmata Netflix, che narra la storia del regno di Elisabetta II e l’impatto che il suo impero ha avuto sulla sua famiglia, il suo governo e la sua gente.

Lo sceneggiatrore Peter Morgan sta progettando di raccontare la storia della Regina in sei stagioni.

La data di rilascio?

La prima stagione, composta da 10 episodi, è stata rilasciata il 4 novembre 2016. Con molta probabilità la seconda stagione uscirà nel novembre 2017.

Il cast?

La maggior parte del cast principale della prima stagione sarà presente anche in questa, tra cui Claire Foy che interpreta Elizabetta, Matt Smith che interpreta il Principe Filippo, Vanessa Kirby che interpreta la Principessa Margaret e Victoria Hamilton che interpreta la regina madre.

The Crown ritrarrà JFK come un leader e un eccellente diplomatico, con al suo fianco una Jackie timida che odia la vita pubblica e si nasconde dietro un affascinante velo glamour.

Probabilmente John Lithgow, che ha vinto una serie di premi per la sua interpretazione di Winston Churchill, sarà assente nella seconda stagione. Dopo che primo ministro britannico diede le dimissioni, fu sostituito da Antony Eden, che sembrerebbe non essere ancora presente nel cast.

Cosa succederà nella seconda stagione?

La prima stagione ha riguardato l’inizio del matrimonio tra Elisabetta e Filippo del 1947, fino alla disgregazione dell’impegno da parte della Principessa Margaret e della sua storia con Peter Townsend del 1955.

La seconda stagione dovrebbe seguire Elisabetta dal 1957 al 1964. In cui, molto probabilmente, potremmo aspettarci di vedere le nascite dei Principi Andrew e Edward.

La storia comincerà con i soldati di Sua Maestà che combattono in Egitto, e si chiuderà con la caduta di Harold Macmillan come Primo Ministro.

I nuovi episodi si concentreranno anche su Filippo, come la sua infanzia e la sua educazione, e come lo hanno potuto influenzare come un uomo, e sul suo rapporto con il giovane Principe Carlo. E probabilmente lo vedremo partire per le Olimpiadi di Sydney.

Di Margaret vedremo la vita dopo la storia, finita male, con Townsend e di come è passata da una vita regale a una più bohemien.

Cosa ci dovremmo aspettare nel futuro di The Crown?

The Crown coprirà l’intero regno di Elizabeth II con sei stagioni, progettando un salto temporale tra la seconda e la terza stagione e tra la quarta e la quinta.

Le stagioni future introdurranno anche la tragica storia della Principessa Diana, concentrandosi verso la quarta e la quinta. Mentre la seconda moglie di Carlo, la Duchessa di Cornwall, comparirà nella terza stagione.

Margaret Thatcher e persino Donald Trump potrebbero apparire in The Crown.

Se continua così questa potrebbe essere la mia serie preferita.