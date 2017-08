Nightmare Before Christmas: sequel a fumetti per la storia di Jack Skeletron

Nightmare Before Christmas è pronto a tornare, ma non nelle sale cinematografiche. La storia di Jack Skeletron torna infatti con due albi a fumetti. Una splendida notizia per tutti i fan del film di animazione in stop motion

Nightmare Before Christmas: il sequel a fumetti



La casa editrice Tokyopop ha acquistato i diritti per quella che diventerà la storia “Nightmare Before Christmas: Zero’s Journey”. Sostanzialmente si tratta di un sequel che si concentra più che altro sul personaggio di Zero, il cagnolino, che si perde nella Città del Natale. Le avventure di Zero verranno narrate in diverse puntate a fumetto raccolte poi in due libri in brossura. Ci sarà sia una versone in bianco e nero, sia una a colori. La storia di “Nightmare Before Christmas: Zero’s Journey” è stata scritta dal fondatore della casa editrice Stuart J. Levy (in arte DJ Milky) e verrà lanciata nel 2018.

Nightmare Before Christmas: il film

Era il lontano 1993 quando Nightmare Before Christmas approdò al cinema. Da un’idea di Tim Burton, e con la regia di Henry Selick, la storia catturò subito l’amore del pubblico. Il protagonista, Jack Skeletron, è il capo della citta di Halloween. Annoiato dalla solita vita e dal dover sempre spaventare i bambini, un giorno Jack si ritrova nel bosco, dove in un tronco trova la porta della città di natale. Subito s’innamoda di quel nuovo posto, pieno di luci e di perdone felici, di neve, regali e zucchero filato… così escogita un piano: rapire Babbo Natale e prendere il suo posto. Accanto a lui c’è la dolce bambola di pezza Sally e il suo federe cagnolino Zero. Sarà proprio Zero il protagonista della serie a fumetti di cui prima.

Altri prequel e sequel in videgioco

Già in passato la storia e l’ambientazione di Nightamare Before Christmas erano state usate all’infuori del cinema, per alcuni videogiochi: “Nightmare Before Christmas: il Re di Halloween” che è sostanzialmente un prequel e racconta il primo incontro di Jack con BauBau; e poi, “Nightmare Before Chrismas: Attenti al BauBau”, sequel che parla del ritorno di BauBau e della sua vendetta contro Jack.