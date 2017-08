Perro Fiel: nel suo nuovo video troviamo una Shakira dai capelli di fuoco

La cantante colombiana sta per tornare con un nuovo singolo e ha deciso di cambiare colore di capelli.

Proprio in questi ultimi giorni, infatti, Shakira ha girato il video della sua ultima canzone, Perro Fiel, insieme al cantante reggaeton Nicky Jam e ha sfoggiato un nuovo look; la vediamo in alcune foto pubblicate sul web durante le riprese del video che dovrebbe uscire su VEVO durante il mese di agosto.

Ecco la nostra cantante con una capigliatura di fuoco.

Redheads have more fun. On the set of Perro Fiel with @nickyjampr! Shak pic.twitter.com/JGdzBThSeF — Shakira (@shakira) July 28, 2017

Sicuramente ci aspettiamo un gran video, degno dei precedenti con protagonista la cantante e con la regia di Jaume de Laiguana, che accompagna ormai Shakira e i suoi video dal 2005.