Testo di Misery Business antifemminista: il singolo dei Paramore criticato

Misery Business è stata una canzone di gran successo ma, in questo periodo, è fonte di critiche nei confronti della sua autrice, Hayley Williams.

Causa delle critiche è il testo della canzone; infatti il testo viene definito dalla critica come antifemminista ma la cantante leader dei Paramore si difende in un’intervista, dichiarando che le parole di questa canzone provengono direttamente dal suo diario. Ciò che racconta all’interno della canzone è uno dei soliti drammi adolescenziali, affrontato dal suo punto di vista e non da quello della tipica ragazzina che fa la cheerleader.

La canzone è stata scritta dalla cantante quando aveva 17 anni e, per scriverla, è stato affrontato un lungo processo interiore. L’intenzione della Williams non era di certo quella di far risultare il testo antifemminista, anzi era documentare qualcosa che tutti noi viviamo, dando la possibilità di riflettere e affrontare tutti i teenage drama in maniera differente.

A noi la canzone piace molto e, nonostante le critiche, apprezziamo il lavoro realizzato da Hayley Williams.