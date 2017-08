5 serie tv incredibili cancellate per motivi assolutamente stupidi.

Pensate se la vostra serie tv preferita fosse cancellata per un motivo assolutamente stupido. Ecco le 5 serie tv a cui è successo.

A volte gli spettacoli televisivi non riescono a raggiungere i numeri necessari per continuarla, o non riescono a guadagnare sufficientemente per pagare tutto, oppure ci possono essere altri motivi per cancellare una serie tv, ma non sempre hanno molto senso, anzi possono essere veramente stupidi.

1. Angeli

Annullato perché: Joss Whedon ha chiesto un rinnovo troppo precoce.

La leggenda Joss Whedon stanco di altri progetti, iniziò a lavorare su Angeli abbandonando lo spin-off di Buffy, che era stato appena rinnovato.

Decidendo di risollevare Angeli, le valutazioni dello spettacolo erano state ottime, ma fu annullato comunque. La sua cancellazione sembra essere stata dettata dall’orgoglio che da altro.

Peccato.

2. Batman

Annullato perché: Qualcuno ha buttato via i set.

Quando ABC ha deciso di non continuare con la serie di Adam West, dopo tre stagioni, NBC era disposta a prendere la produzione a patto di girare negli stessi studi.

ABC concordò, naturalmente, ma per un malinteso i set vennero distrutti. NBC non fu disposto a realizzare tutto da capo, quindi Batman incontrò la sua fine.

Incredibile.

3. Scuola di Polizia

Annullato perchè: dovevi guardarlo per fartelo piacere.

Scuola di Polizia, l’esilarante serie di poliziotti con Leslie Nielsen, ha continuato a ispirare i film di Naked Gun, ma gli episodi durarono solo fino al 1982.

All’epoca, il produttore della ABC, Tony Thomopoulous ha confermato la cancellazione così: “Lo spettatore doveva guardarlo per farselo piacere”.

Molto sensato per una serie il cui unico scopo era quello di farti ridere e non di catturare la tua attenzione, no?

4. Young Justice

Annullato perché: era troppo popolare tra le ragazze.

Questa serie d’animazione DC era molto popolare, stava solo attirando il pubblico sbagliato, almeno secondo il produttore Paul Dini, continuando: ” Non vogliamo che le ragazze guardino questo spettacolo”.

Volete sapere il loro ragionamento? Le ragazze non comprano i giocattoli, a quanto pare.

Fortunatamente, la Cartoon Network ha avuto il buon senso di rivitalizzare lo spettacolo,che uscirà nel 2018.

Sono tutti fuori di testa!

5. Deadwood

Annullato perché: il creatore ha rifiutato una stagione finale.

Non sempre solo le grandi reti che sono responsabili del taglio della durata della vita di una serie tv. Nel 2008, HBO ha offerto allo scrittore di Deadwood, David Milch una quarta stagione più breve, ma ha rifiutato l’offerta.

Per Milch, era o tutto o niente.

Sembra che la sua posizione si cambiata negli anni che seguirono. Da qualche tempo si è parlato di un revival del cinema, e HBO ha recentemente dichiarato di essere impegnato a riportare sullo schermo lo “straordinario script” di Milch.