Album natalizio per Sia: alle prese con la musica e con il cinema

Si sa, non si fa in tempo a dire che l’estate sta finendo che già si inizia a parlare di Natale.

Per quanto riguarda Sia non è nemmeno necessario aspettare la fine dell’estate per sapere cosa bolle in pentola per i prossimi mesi.

Infatti, la cantante australiana sta lavorando a un album tutto natalizio ma, a differenza di Michael Bublé, sta scrivendo tutte le canzoni, per cui non ascolteremo le classiche canzoncine di Natale, bensì delle novità.

Ma il Natale porta per i fan di Sia altre belle notizie; se, infatti, non vi basterà ascoltare le sue nuove canzoni dall’aria natalizia la cantante si sta anche dando da fare con il ruolo di regista. Sta producendo un suo film di cui, però, non sappiamo ancora molto.

Una cosa è certa: Sia ci farà ballare come è sempre riuscita a fare.