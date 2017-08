Emma Marrone narcotizzata e derubata ad Ibiza: un vero incubo

La cantante salentina, in vacanza con le sue amiche ad Ibiza, ha vissuto un momento molto drammatico. Nells scorsa notte è stata narcotizzata e derubata degli effetti personali e dei contanti. Un’esperienza di sicuro terribile

Non ci sono state ancora conferme ufficiali da parte della cantante, ma da quanto pubblicato sul sito de Il Giornale, e successivamente da altre testate nazionali, pare proprio che Emma Marrone sia stata vittima di una rapina.

Il vacanza ad Ibiza con due amiche

Intenta a godersi il meritato riposo, Emma Marrone si trovava ad Ibizia in compagnia di alcune amiche, tra le quali la sua agente Francesca Savini, e Alessandra Naskà, una delle sue autirci. Sono state proprio le ragazze ad accorgersi, al risveglio che qualcosa non tornava. Tutte si sentivano stanche e frastornate, e nella villa dove alloggiavano mancavano soldi ed effetti personali.

Un risveglio da incubo, per le ragazze, che si sono quindi rese conto di essere state vittime di un furto e di essere state natcotizzate.

Una vacanza che si trasforma in incubo per Emma Marrone

Un momento poco felice per Emma Marrone, che in quella villa si era ritirata per rilassarsi e godere dell’estate. Nella stessa villa aveva anche ospitato Gianna Nannini e sua figlia Penelope.

Il fattaccio ha spinto Emma a lasciare immediatamente Ibiza, e a promettere, a se stessa e a tutti i suoi amici, che lì non ci avrebbe più messo piede.