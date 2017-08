Emma Roberts torna in American Horror Story – Cult

Una piccola sorpresa per tutti i fan che attendono con ansia American Horror Story – Cult: Emma Roberts tornerà a far parte del cast, ma non si conosce ancora molto sul suo personaggio

Ryan Murphy l’aveva promesso: altri ritorni nel cast di American Horror Story – Cult. Pare infatti che questa volta il ritorno sia quello di Emma Roberts, attrice che aveva lasciato il cast della serie tv horror alla fine della quarta stagione per dedicarsi ad altri progetti.

Il personaggio di Emma Roberts: cosa sappiamo?

Purtroppo non si sa molto riguardo al personaggio che interpreterà Emma Roberts in American Horror Story – Cult. Ad ogni modo Ryan Murphy ha pubblicato sul suo instagram una foto che mostra la bellissima attrice, che stringe tra le mani un grosso coltello. Nella didascalia che segue la foto seguono queste parole:

“Guardate chi è apparso sul set di Cult, glamour e pronta all’azione”

Look who showed up on the set of Cult looking glamorous and ready for action. Un post condiviso da Ryan Murphy (@mrrpmurphy) in data: 1 Ago 2017 alle ore 13:10 PDT

American Horror Story – Cult: cosa sappiamo fino ad ora?

Per il momento è noto solo il tema di American Horror Story -Cult e pochi altri dettagli forniti più che altro dai poster pubblicitari. Sappiamo che la storia è ambientata in Michigan, e che ha inizio nella notte della presidenziali americane. Non traspare molto altro dalle parole del produttore Ryan Murphy, a parte il fatto che i clown la faranno un po’ da padroni, così come le api.

Per quanto riguarda il cast, è certo il ritorno di Evan Peters e di Sarah Paulson che interpreteranno una coppia. Assente invece la molto amata Lady Gaga impegnata con la sua carriera musicale.

American Horror Story – Cult esordirà negli Stati Uniti il 5 settembre, mentre in Italia bisognerà aspettare conferma di data precisa dal canale FOX.