Jim Parsons parla di “Young Sheldon”: mi ha commosso

Jim Parsons, l’attore che interpreta il ruolo di Sheldon Cooper in “The Big Bang Theory” e che fa da voce narrante in “Young Sheldon” trova molto commovente la storia dello spin-off

Nello spin-off di “The Big Bang Theory”, Jim Parsons ha un ruolo molto importante, che è quello della voce narrante. un espediente utile e sicuramente carino che auiterà i fan a passare dallo Shaldon Cooper presente a quello della sua infanzia. A stretto contatto con il giovane attore Iain Armitage, Jim Parsons ha avuto modo di discutere delle caratteristiche del personaggio che interpreta ormai da 10 anni.

Sheldon Cooper e la sua infanzia: Young Sheldon

Lo spin-off “Young Sheldon” non ci mostrerà soltanto quello che già conosciamo, tutte le cose che in un modo o nell’altro sono state già raccontate in “The Big Bang Theory“; “Young Sheldon” permetterà di conoscere cose che nemmeno immaginiamo e soprattutto di capire il percorso che una persona fa per diventare quello che è poi nella vita adulta. Proprio scoprire questa linea narrativa per Jim Parsons è stata un’esperienza commovente.

Ho interagito molto con Iain e abbiamo discusso di cose che erano peculiari al personaggio. Anche se devo dirti che è stata un’esperienza molto commovente: vedere qualcosa che da un decennio fa parte della mia vita



Le parole del produttore esecutivo

Anche il produttore esecutivo Chuck Lorre è entusiasta del risultato che sta venendo fuori da “Young Sheldon”.