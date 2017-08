Le stelle di Will & Grace si riuniscono di nuovo dopo dieci anni dalla fine dello spettacolo.

Dopo dieci anni, ecco il ritorno di Will & Grace, con tanti rumors e il cast si riunito al gran completo.

Non possiamo aspettarci il ritorno imminente dei protagonisti di Will & Grace, prima del prossimo mese, ma almeno ora abbiamo possiamo dare un’occhiata ai nostri “fantastici quattro” della tv di nuovo insieme.

Max Mutchnick, produttore, ha dichiarato che ci sono voluti “solo 40 minuti” per convincere Eric McCormack che interpreta l’avvocato gay Will Truman, Debra Messing che interpreta la designer Grace Adler, Megan Mullally che interpreta una donna ricca amica di Grace, Karen Walker e Sean Hayes che interpreta l’amico gay, Jack McFarland.

E dal suono delle parole del produttore, il cast ha risposto che desideravano tornare con gioia.

Mutchnick ha dichiarato, dell’episodio speciale: “E ‘stato incredibile, abbiamo dato loro un copione di guida e li abbiamo messi tutti insieme sul set”.

“Quando abbiamo girato i teaser, facendo fare avanti e indietro dalla macchina da presa con tutti i membri del cast. Alla fine hanno pensato a un ritorno più permanente”.

Mullally, che interpreta Karen, ha detto : “Leggendo gli script dei teaser, ho inviato un’email a Max e gli ho chiesto ” Perché non ricominciamo questo spettacolo?” E la sua risposta è stata: “Facciamolo!”

Messing ha aggiunto: “Ho sempre pensato a noi quattro come come un’orchestra, ognuno di noi suona uno strumento diverso e insieme creiamo un musical spettacolare”.

Il ritorno di Will & Grace e dei nostri quattro attori sul set, con 12 nuovi episodi, inizierà a partire dal 28 settembre.

Parlando del ritorno di Will & Grace, Mutchnick ha dichiarato: “La cosa più strana è che sembra non siano passati dieci anni dall’ultima volta che abbiamo girato con loro”.

“Senza vederci per dieci anni, per una solo ripresa, abbiamo deciso di ricominciare. E’ una cosa piuttosto bizzarra”.

Will & Grace torna su NBC il giovedì 28 settembre negli Stati Uniti.

Speriamo che non passi troppo tempo per vederlo anche qui in Italia. Non vedo l’ora!