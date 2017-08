Bjork, nuovo album in arrivo: l’annuncio su Instagram

L’artista islandese Bjork ha annunciato che il suo nuovo album è in arrivo con un messaggio pubblicato su Instagram. Grande gioia ed emozione tra i fan, che aspettano un nuovo album da tempo

Dopo due anni dal precedente album “Vulnicura” del 2015, il nuovo album di Bjork è finalmente pronto. Si sa molto poco, a partire dal titolo e dalla tracklist, ma è già acquistabile in prevendita.

L’annuncio di Bjork su Instagram

Con un messaggio scritto direttamente a mano, con un pennarello, da Bjork, l’artista islandese annuncia l‘uscita imminente del suo nuovo lavoro discografico. Il messaggio cita le seguenti parole:

“Entusiasta nel condividere con voi che il mio nuovo album uscirà molto presto” Un post condiviso da Björk (@bjork) in data: 2 Ago 2017 alle ore 07:48 PDT

Prevendite aperte per il nuovo album di Bjork

In nuovo album di Bjork è già disponibile in prevendita, anche se non ci sono molte informazioni a riguardo. Il disco è disponibile sotto il semplice nome “Nuovo album di Bjork”, e non lascia quindi spazio a quello che sarà il titolo ufficiale del lavoro. Nella sezione dedicata alla tracklist, inoltre, non è presente nessun titolo, ed è quindi impossibile immaginare quanti possano essere i nuovi brani, tanto meno i loro titoli.