Justin Bieber rompe il silenzio dopo la cancellazione del tour mondiale

Dopo gli ultimi eventi accaduti a Justin Bieber, siamo venuti a conoscenza dell’annullamento del tour. Ecco i motivi di questa scelta.

“Sono grato per questo viaggio con tutti voi… Sono grato per tutti i tour ma, più di tutto sono grato di andare incontro alla mia vita INSIEME A VOI!

Imparare e crescere non è sempre stato semplice ma sapere di non essere mai da solo mi ha aiutato ad andare avanti. Ho lasciato che le mie insicurezze dessero il meglio di me a volte, ho lasciato che le relazioni interrotte dettassero il mio modo di comportarmi tra la gente e il modo in cui le ho trattate! Ho lasciato che l’amarezza, la gelosia e la paura controllassero la mia vita!!!! È stata una grandissima benedizione aver avuto persone negli ultimi anni che mi hanno aiutato a costruire il mio carattere ricordandomi chi sono e chi voglio essere!!! Ricordandomi che le decisioni passate e le vecchie relazioni non dettano le mie decisioni e storie future. Sono DAVVERO consapevole del fatto che non sarò mai perfetto e che continuerò a commettere degli errori, ma ciò che non farò sarà lasciare che il passato prenda il controllo del mio futuro… Quello che non farò sarà vergognarmi dei miei errori. Voglio essere un uomo che impara da essi e che da essi cresce!! Voglio che tutti voi sappiate che questo tour è stato incredibile e che mi ha insegnato molto su me stesso… Mi ha ricordato di quanto sia fortunato ad avere una voce in questo mondo. Ho imparato che più apprezzi la tua professione più vuoi proteggerla. Il mio prendermi del tempo adesso è come dire che voglio essere SOSTENIBILE. Voglio che la mia carriera sia sostenibile, ma voglio anche che la mia mente, il mio cuore e la mia anima siano sostenibili. Così che io possa essere l’uomo che desidero essere, il marito che potrei e che vorrei essere e il padre che voglio essere. Questo messaggio è solo un’opportunità per voi di conoscere il mio cuore, non mi aspetto che mi capiate ma voglio davvero che le persone abbiano la possibilità di conoscere da dove vengo! QUESTO MESSAGGIO È MOLTO MOLTO PIENO DI ERRORI GRAMMATICALI MA VIENE DAL CUORE. MA PENSO CHE CI SIA QUALCOSA DI SPECIALE NELLE IMPERFEZIONI!!”

Tutto questo viene pubblicato su Instagram dal cantante canadese per poter dare modo ai fan di comprendere le motivazioni circa l’annullamento del suo tour.

Justin Bieber vuole crescere e, per farlo, sembra che abbia bisogno di allontanarsi dalle scene per un pò.

Speriamo diventerà davvero l’uomo che vorrà essere, sotto ogni punto di vista. Nel frattempo, noi attendiamo il suo ritorno.