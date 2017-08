Napoli: Reina resta, ma solo per un anno. Chi sarà il portiere del 2018?

Il Napoli alle prese con il nodo portiere da sciogliere

Terminato il lungo e faticoso ritiro di Dimaro accompagnato dalla numerosa presenza dei tifosi partenopei, il Napoli, da venerdì scorso, è nuovamente al lavoro presso il centro sportivo di Castel Volturno per mettere nel mirino il play off di Champions League, in programma a metà agosto. Superare il turno ed accedere alla fase a gironi della massima competizione europea è l’obiettivo prioritario di questo inizio di stagione, da non fallire assolutamente, per dare seguito a quanto di ottimo compiuto nella scorsa annata.

Sul fronte mercato, però, nonostante l’intenzione della società sia stata quella di mantenere la stessa ossatura della stagione precedente, vi siano degli aspetti da limare per mettere a disposizione di Sarri una rosa competitiva e ben assortita. Resta sempre vivo il nodo portiere. Reina, al momento, non ha prolungato il suo contratto con la società azzurra, in scadenza nel 2018.

La sensazione prevalente è che l’estremo difensore spagnolo sarà titolare durante quest’annata, per poi intraprendere un nuovo cammino a partire dal prossimo mese di giugno. Il direttore sportivo Giuntoli sta inseguendo con insistenza il portiere argentino Geronimo Rulli, in forza alla Real Sociedad. Tale operazione, in sinergia con il Manchester City, si attesta sui 20 milioni di euro, in quanto al club inglese spetti il 30% sulla possibile rivendita, motivo della quotazione piuttosto elevata del calciatore.

La dirigenza del Napoli preferirebbe discutere di ciò con i Citizens, sperando di trovare un accordo che agevoli il trasferimento del portiere sotto l’ombra del Vesuvio. Rulli non è particolarmente attratto, però, dall’ipotesi di approdare in Italia, in quanto voglia giocarsi, in questa stagione, le chances per entrare nel novero dei convocati da parte del c.t. dell’Argentina, Sampaoli, in vista del Mondiale in Russia, e per nutrire tale desiderio avrà bisogno di essere titolare, aspetto, questo, che potrebbe venir meno avendo dinnanzi a sé, nelle gerarchie, Reina. Se dovesse sfumare l’ipotesi Rulli, è piuttosto accessibile l’idea Karnezis, con il greco che giungerebbe in prestito presso la corte di Sarri.

L’arrivo del portiere dell’Udinese farebbe da apripista ad uno scenario futuro, con Alex Meret pronto a ricoprire il ruolo da titolare nel Napoli a partire dalla stagione 2018/2019. Il giovane estremo difensore, classe 1997, ha prolungato il suo contratto con il club friulano sino al 2022 ed è stato girato, nuovamente, in prestito alla Spal, con la quale fu uno dei protagonisti nella scorsa annata, durante la cavalcata in A da parte della compagine ferrarese.

L’interesse del club partenopeo nei confronti del portiere friulano non è mistero, tant’è che potrebbe concretizzarsi a partire dalla prossima sessione di mercato estiva. Spostandoci, invece, sul reparto avanzato appare molto vicino il trasferimento di Giaccherini allo Sparta Praga allenato da Andrea Stramaccioni. L’esterno d’attacco, ex Juventus e Bologna, è reduce da un’annata da comprimario, con soli sedici presenze in campionato, troppo poche per provare a convincere il c.t. Ventura in ottica convocazione, ragion per cui la pista ceca sia molto più di una suggestione.

Al suo posto dovrebbe approdare, sotto l’ombra del Vesuvio, il ventenne ucraino Oleksandr Zinchenko, di proprietà del Manchester City, ma nella scorsa annata in forza al Psv Eindhoven. Il suo profilo è particolarmente gradito al d.s. Giuntoli e a mister Sarri, con quest’ultimo che lo vedrebbe bene nel ruolo di vice-Insigne o vice-Callejon. In una stagione che si appresta ad aprire i battenti con il sogno scudetto non più nascosto, sarà fondamentale puntellare quel tanto che basti una rosa già ampiamente collaudata e ben strutturata per tentare l’assalto definitivo al vertice.