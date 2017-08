Personaggi delle serie TV che meritavano di più: quelli che avremmo voluto restassero

All’interno delle serie TV non si può fare a meno di avere un personaggio preferito. A volte, però, i personaggi che più amiamo sono secondari e non viene dato loro lo spazio che meritano.

Ecco a voi gli 8 personaggi che avrebbero dovuto ottenere più spazio all’interno delle serie di cui hanno fatto parte.

1. Julian Albert – The Flash

Arrivato durante la terza stagione e divenuto personaggio ricorrente durante la stessa, Julian Albert – interpretato da Tom Felton – è l’investigatore nemico/amico di Barry Allen. L’andamento della stagione ci aveva dato una bella speranza e cioè che l’avremmo ritrovato anche nella quarta stagione.

Purtroppo ciò non accadrà. Infatti, durante il Comic-Con tenutosi il mese scorso a San Diego, è stata confermata la sua assenza.

2. Larry Paul – Ally McBeal

È stato interpretato dal grande Robert Downey Jr. ed è stato il secondo grande amore della protagonista della serie, Ally. Il personaggio, dopo aver convissuto per un pò con Ally, torna a Detroit dal figlio che vive con la madre.

3. Anna Stern – The O.C.

Personaggio ricorrente durante la prima stagione, Anna Stern – interpretata da Samaire Armstrong – è uscita completamente di scena durante la terza stagione della serie.

Anna era innamorata di Seth e aveva fatto di tutto pur di stare con lui, nonostante Summer si mettesse continuamente tra i due. Alla fine della prima stagione, soffrendo per la relazione tra Seth e Summer, va a vivere con gli zii a Pittsburgh.

4. Oz – Buffy

Interpretato da Seth Green, Oz era il fidanzato della strega Willow e, soprattutto, un lupo mannaro. il personaggio esce di scena con la motivazione di acquisire il controllo di se stesso in forma animale, successivamente alla scoperta da parte di Willow del suo tradimento durante la sua trasformazione in lupo.

Tornerà più avanti per cercare di recuperare i rapporti con Willow ma, al momento del suo ritorno, lei starà frequentando Tara.

5. Kathy – Friends

È stata una delle ragazze di Joey Tribbiani nella serie cult degli anni novanta. Il coinquilino di Joey, Chandler, si innamora di lei e intraprendono una relazione clandestina.

Purtroppo, come ogni ragazza al di fuori del cast principale, è difficile avere vita lunga all’interno della serie (tranne per Janice, lei era dovunque), nonostante le protagoniste femminili della serie Courtney Cox, Jennifer Aniston e Lisa Kudrow non volessero che il personaggio di Kathy uscisse di scena con la storia del tradimento di Chandler.

6. Il cantastorie – Buffy

Lo abbiamo visto all’interno della serie per soli due episodi ma i piani per questo personaggio, interpretato da Max Perlich. Infatti doveva essere la spalla di Angel nell’omonimo spin-off ma, a quanto pare, l’attore era troppo impegnato durante il periodo delle riprese della serie.

Il cantastorie era un demone in grado di vedere il destino delle persone, sia demoni che umani.

7. Antoine “Trip” Triplett – Marvel Agents of S.H.I.E.L.D.

B. J. Britt ha interpretato Trip nella serie Marvel agents of S.H.I.E.L.D. e ai fan piaceva tantissimo. Fino a quando non è stato deciso di sacrificarlo per un bene superiore.

Il personaggio era entrato all’interno del team un pò come rimpiazzo di Grant Ward ed era riuscito a conquistare i cuori del pubblico. Lo abbiamo visto successivamente nella sua versione virtuale ma i fan speravano durasse almeno un pò di più.

8. Matthew Abaddon – Lost

Lo abbiamo visto nella quarta stagione della serie e più precisamente in tre episodi. Lance Reddick è un bravissimo attore e, per questo motivo, tutti pensavano che l’avremmo rivisto nei panni di Matthew Abaddon ma, sfortunatamente, non è stato così.