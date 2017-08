The Walking Dead 8: il cast celebra la puntata 100 con un video

Nella stagione 8 di The Walking Dead c’è una grande traguardo per la produzione: la puntata numero 100. Per festeggiare l’evento, il cast ha realizzato un video con dichiarazioni dietro le quinte e ringraziamenti ai fan

Il grande successo di The Walking Dead non ha limiti e confini! Questo il messaggio che traspare dal video realizzato dal cast per la puntata 100 della serie tv. Altra cosa molto importante, che farà molto piacere ai fan, è che questo traguardo non significa certo che la serie tv sia agli sgoccioli; tutt’altro, non c’è fine all’orizzonte.

La puntata numero 100: un ringraziamento ai fan

La puntata che segna il traguardo dell’episodio 100, sarà la prima di The Walking Dead 8, un ininzio davvero scoppiettante. Gli attori del cast hanno voluto ringraziare in modo speciale i fan e il pubblico che da sempre li segue con passione. Per ogni serie tv, infatti, è proprio l’attaccamento del pubblico che decreta il successo o l’insuccesso, o meglio ancora, che permette ad una serie tv di avere un futuro o meno. Un rapporto speciale, tra pubblico e cast, he traspare nel video di ringraziamenti.

Il video per la puntata numero 100

Sono tante le dichiarazioni lasciate dagli attori nel video ringraziamento per la puntata 100 di The Walking Dead. L’inizio è scherzoso e simpatico, affidato all’attore che interpreta Daryl, con alle spalle Melissa McBride (Carol) che fa gesti disturbandolo. La stessa McBride, che parla poco dopo dichiara: “Non ho mai creduto che il mio personaggio potesse superare la prima stagione”.

A sottolineare la fortuna avuta da alcuni personaggi si aggiunge l’attrice Alanna Masterson, che racconta come inizialmente il suo personaggio Tara fosse presente soltanto in tre episodi.

Ma il messaggio più bello arriva da Jeffrey Dean Morgan (Negan) che sorridendo assicura:

“Non c’è fine in vista! Sono stato parte di alcuni spettacoli che hanno fans incredibili, ma non credo che ci sia alcun confronto con i fan dei Walking Dead. È un fenomeno!”



Ecco il video del cast di The Walking Dead 8