Trailer First They Killed My Father: guardalo adesso

Ha fatto molto parlare di sé anche se soprattutto in negativo ma la regista Angelina Jolie non si ferma. Ecco il trailer del suo nuovo film targato Netflix.

Ebbene si, ci siamo, é finalmente uscito il trailer di First They Killed My Father, il nuovo film diretto da Angelina Jolie e prodotto da Netflix.

Il film è tratto dal romanzo di Loung Ung, il cui titolo in Italia è stato tradotto come Il Lungo Nastro Rosso, ed è ambientato nella Cambogia del 1975, nel periodo dei Khmer Rossi. Racconta l’esperienza personale dell’autrice che, a causa dell’invasione dell’armata di Pol Plot, fu costretta a fuggire con la famiglia.

Per poter sopravvivere dovettero separarsi e la piccola Loung diventò una bambina soldato, forgiandosi di puro coraggio.

Dal trailer il film sembra molto toccante, in grado di farci immedesimare all’interno di questa storia. Il 15 settembre sapremo se il film ha rispettato le aspettative del pubblico.