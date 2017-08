Le chicche su Grey’s Anatomy per conoscere tutto sulla serie

Quando ci innamoriamo di una serie TV nessuno può dirci che non sappiamo qualcosa a riguardo. Solo che, a volte, è davvero così. Vediamo un po’ se conoscevate queste chicche su Grey’s Anatomy.

1. Com’è nato Grey’s Anatomy?

Grazie a Disney Channel. Si, è davvero così.

La creatrice della serie Shonda Rhimes ha rivelato alle telecamere dello show di Oprah Winfrey di essere cresciuta a pane e show di medicina sul canale per bambini. Insieme alla sorella, si divertivano a guardare questo genere di programmi televisivi e, quando le fu chiesto di scrivere un pilot per una nuova serie TV, la prima idea fu proprio quello.

2. Tempo libero? Siamo dottori. Certo che no

A quanto sembra, Shonda ha messo molto del suo all’interno di questa serie. Infatti, ha raccontato un altro aneddoto in cui si è resa conto di quanto sia difficile per un medico avere del tempo libero. In particolare, quanto sia difficoltoso per una donna depilarsi le gambe nella doccia dell’ospedale. Può sembrare strano ma, in realtà, se ci pensate, in Grey’s Anatomy quello che vediamo è solo un branco di dottori e dottorandi perennemente in ospedale senza mai del tempo libero.

A mali estremi, estremi rimedi allora.

3. Seattle Grace Hospital o Chicago Grace Hospital, questo è il dilemma

L’ideatrice della serie avrebbe tanto voluto che Grey’s Anatomy venisse ambientato nella sua città natale, Chicago, ma ciò l’avrebbe resa troppo simile ad un’altra serie TV medica, E.R., per cui si è optato per la città di Seattle come ambientazione.

4. Grey’s Anatomy che non doveva essere quello che è

Sembra un grande enigma ma, invece, è tutto molto semplice. Il nome della serie non doveva essere Grey’s Anatomy ma Complications. Anch’esso sembrava molto azzeccato viste le varie complicazioni che la serie ha fronteggiato.

5. La casa di Meredith

Sicuramente tutti abbiamo pensato che quella fosse soltanto un set realizzato appositamente per le riprese della serie. Beh, in realtà quella è una vera e propria casa di Seattle.

6. Tutti pazzi per Derek Sheperd

Può sembrare una cosa strana ma succede fin troppo spesso durante i casting di serie TV fare il provino per interpretare un personaggio e finire con l’interpretarne un altro. È questo il caso di Isaiah Washington, il quale aveva fatto il provino per la parte del dottor Stranamore. Alla fine gli è stata proposta la parte di un altro personaggio ricorrente: il dottor Preston Burke.

7. Personaggi che spuntano come i funghi

Non tutti i personaggi della serie erano stati progettati fin dall’inizio: è questo il caso del dottor Alex Karev, interpretato da Justin Chambers. Il personaggio, infatti, non era stato incluso nel pilot della serie e solo dopo averlo visto si è pensato di inserire un personaggio di carattere come lui.

8. Fai un provino per una parte e ti ritrovi a fare qualcun altro

È successo anche a Sandra Oh, la nostra amata Christina Yang. Infatti, si era presentata ai casting per la parte di Miranda Bailey. Dopo aver visto la disponibilità per il personaggio della dottoressa Yang ha chiesto espressamente di entrare a far parte del cast ma solo nei panni della migliore amica di Meredith Grey.

9. Chiamata per caso

Per quanto riguarda Ellen Pompeo, invece, non c’è stato nemmeno bisogno di fare un provino. L’attrice, infatti, ha ricevuto la proposta di interpretare Meredith Grey direttamente da Shonda Rhimes e, sotto consiglio della sua agente, l’attrice ha accettato pensando che sarebbe stato solamente l’ennesimo episodio pilota di cui faceva parte. Il destino ha voluto qualcosa in più.

10. Miranda Bailey: il personaggio interpretato dal suo opposto

Non è così che era stata descritta la dottoressa Bailey. Doveva essere bionda, di carnagione bianca e bassa di statura. Chandra Wilson, quindi, non c’entrava assolutamente niente con la parte, tanto che non si era nemmeno proposta per fare un provino. Ma il suo carattere ha fatto cambiare a tutti idea.

11. Dottor Stranamore inconsapevole

Almeno fino a metà della prima stagione della serie, Patrick Dempsey non sapeva che il suo personaggio era sposato con Addison Montgomery, interpretata da Kate Walsh. Meglio tardi che mai.

Ma non era l’unico inconsapevole, infatti Ellen Pompeo ha scoperto il lieto evento solo alla fine della prima stagione.

12. Gli stuntman della medicina

Durante le scene in sala operatoria, gli interventi chirurgici venivano eseguiti da veri e propri chirurghi. Le chiacchiere le hanno lasciate, invece, al cast originale.

Anche gli organi utilizzati erano organi veri, provenienti da mucche.

13. Moglie assente

Kate Walsh, che ha interpretato Addison Montgomery, avrebbe dovuto comparire soltanto per alcuni episodi ma il personaggio è piaciuto talmente tanto da farlo comparire giusto un pò di più (le è stato anche creato uno spin-off).

14. Odi et amo

Patrick Dempsey credeva che non sarebbe durata affatto. Ha dichiarato, infatti, di essere convinto di essere odiato da Shonda Rhimes per via dei suoi sguardi di ghiaccio. A quanto pare, l’apparenza inganna.

15. Tratto da una storia vera

Molti degli eventi all’interno della serie sono tratti da fatti realmente accaduti. Ci chiediamo quali siano stati inventati.

16. La preparazione è alla base di tutto

Per poter affrontare le scene riguardanti gli interventi chirurgici, gli attori vengono prima sottoposti a studi approfonditi, in modo da rendere il cast ben preparato.

Se conoscevate anche tutte queste 16 chicche su Grey’s Anatomy, potete definirvi dei veri fan.