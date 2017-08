Il Film Mamma Mia: Here We Go Again continua il casting aggiungendo stelle.

Il sequel di Mamma Mia, Mamma Mia: Here We Go Again, sta continuando il suo folle casting.

Il sequel che è stato annunciato all’inizio di quest’anno, nove anni dopo il rilascio del film originale, continua il suo casting portando Alexa Davies e Jeremy Irvine come due personaggi molto familiari, anche se in un decennio diverso.

Davies interpreterà una versione più giovane di Rosie (Julie Walters), secondo alcune interviste.

Ha partecipato a spettacoli televisivi come Harlots, Detectorists, Cradle to Grave e Raised by Wolves.

Nel frattempo, Irvine interpreterà il ruolo di un giovane Sam (Pierce Brosnan).

Ha partecipato a film come War Horse e The Woman in Black 2: Angel of Death.

Ma di cosa tratta Mamma mia?

E’ un adattamento cinematografico dell’omonimo musical, basato sulle musiche del gruppo svedese ABBA, scritto da Catherine Johnson e diretto da Phyllida Lloyd. Come il musical, il film prende il titolo dal brano Mamma Mia degli ABBA, inoltre entrambi si ispirano al film del 1968 Buonasera, signora Campbell di Melvin Frank. Questo film è rivolto specialmente a un pubblico femminile ma è diventato in Gran Bretagna il più venduto DVD di tutti i tempi, con più di 5 milioni di copie al suo attivo.

A mio parere definibile “un classico d altri tempi”!

Il film è stato distribuito nella sale italiane il 3 ottobre 2008.

Dominic Cooper, che riprende la parte di Sky (la cotta di Sophie) nel sequel, ha recentemente affermato che, il seguito del box office del 2008 riprenderà le orme del musical, quindi ne varrà sicuramente l’attesa.

“Pensavamo tutti che, visto il successo del primo, ci sarebbe stato sicuramente un seguito in breve tempo” ha detto. “Ma meglio tardi che mai”.

“Hanno ricercato uno stile divertente e assolutamente eccitante per gli appassionati dell’originale, cosa molto importante, vediamo cosa ne penseranno i fan”.

Mamma Mia: Here We Go Again, uscirà nei cinema statunitensi il 20 luglio 2018 e nei cinema europei il 27 luglio 2018.