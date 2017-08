Game of Thrones 7, Promo episodio 4: Arya torna a casa?

Le lacrime di commozione continueranno a cadere su Grande Inverno. Dopo il ritorno a casa di Bran Stark, ora tocca ad Arya ricongiungersi ai suoi fratelli; almeno questo è ciò che suggerisce il promo

Un ritorno a casa che aspettavamo ormai da moltissimo tempo. Sin dal primo momento in cui buona parte della famiglia Stark, nella prima stagione di Game of Thrones, si mise in viaggio per andare ad Approdo del Re, qualcosa dentro di noi ci fece capire con sarebbero tornati così presto.

E in effetti per gli Stark quella partenza è stato l’inizio di una capitolazione terribile. Ora, con Sansa che regna su Grande Inverno, abbiamo visto tornare Bran, ormai adulto e totalmente preso dal suo ruolo di “corvo a tre occhi”. E mentre Jon Snow cerca di arrivare ad un accordo con La Regina dei Draghi, la piccola Arya viaggia verso casa.

Il ritorno di Arya a Grande Inverno: il promo dell’episodio 7×04

Dopo la spiacevole vicenda che ha visto la HBO vittima di un furto da parte di alcuni hacker di diverse puntate di Game of Thrones, in queste ore è stato pubblicato da Sky Atlantic un promo della puntata 7×04. Il promo, per quanto breve, è apparso come ricco di spoiler, questo perché ci mostra Arya Stark a Grande Inverno mentre combatte con Brienne di Tarth sotto lo sguardo di sua sorella Sansa. Pare pittosto certo, quindi, che Arya farà ritorno a Grande Inverno, nella prossima puntata.

Sansa e i suoi fratelli: tutto è cambiato

Nel promo è interessante vedere lo sguardo sorpreso di Sansa che guarda la sua sorellina combattere con una valida guerriera, senza alcuno sforzo. Dopo le rivelazioni fattele da Bran nella scorsa puntata, ora anche Arya ha da raccontare tutto quello che ha passato in quei lunghi anni. Rivedere tutti gli Stark (quelli sopravvissuti) di nuovo a casa è davvero emozionante, anche se è palese quanto tutto sia cambiato, come succede nelle migliori storie.

Non resta che apettare il tanto sperato incontro tra Arya e Jon Snow!

Ecco il promo della HBO