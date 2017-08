Su Netflix questo mese: tutti i nuovi contenuti disponibili da guardare.

Se siete amanti di Netflix come me e la vostra parola del giorno è “Netflix and Chill”, allora state leggendo l’articolo giusto!

Andiamo a vedere insieme, le uscite più importanti di Agosto.

Kill Bill vol. 1: quello in cui Beatrix Kiddo (cioè Uma Thurman) cerca ma non trova Bill. Tra le tante altre cose, Kiddo uccide però – nei primi minuti del film – la mamma di una bambina a cui dice dice che, se un giorno volesse andare a cercarla per vendicarsi, la aspetterà. È la frase a cui molti si aggrappano nella speranza di un terzo Kill Bill. Il regista è Quentin Tarantino.

Lo aspettavamo tutti.

American Beauty: uscì nel 1999, scritto da Alan Ball e diretto da Sam Mendes, e vinse cinque Oscar, tutti importanti: Miglior film, regia, sceneggiatura originale, fotografia e attore protagonista (Kevin Spacey). Parla, tra le altre cose, di un uomo di mezza età (Spacey) che inizia a essere ossessionato da una vicina adolescente. È anche quello delle rose e del sacchetto di plastica.

Sicuramente un classico da non perdere, ve lo consiglio.

The beginning and the end of the universe: in due episodi da un’ora il fisico Jim Al-Khalili “esplora le origini scientifiche del nostro universo e le nuove intuizioni che suggeriscono i modi sorprendenti in cui potrebbe finire”. Una cosa leggera, da guardare mentre cenate.

Se siete appassionati di scienza questo fa al caso vostro.

The Lego Movie: uscì nel 2014 e andò molto bene. Così bene che poi è arrivato LEGO Batman – Il film e arriverà The Lego Ninjago Movie. Magari vi fanno ridere TANTISSIMO, magari vi hanno già annoiato. È il destino dei film sulle cose gialle, pare, visto che è già successo con i Minions.

Ok, questo non è così importante, ma io adoro i film dei Lego. Avete visto l’ultimo Batman Lego?

The Hunger Games: il primo che, così come tutti gli altri, ha per protagonista Jennifer Lawrence, cioè Katniss Everdeen. È ambientato a Panem, nel periodo dei Distretti, creati da Capitol City dopo i Giorni Bui. Il film inizia con la mietitura al Distretto 12 con il sorteggio dei tributi. Se di queste ultime due frasi avete capito poco o niente, forse è il caso di guardare il film: è il primo di quattro ed è una storia d’azione ambientata in un futuro distopico.

Forse non è un film da Oscar, ma le interpretazione degli attori, gli scenari e la tematica sono molto accattivanti. Se non l’avete ancora visto recuperatelo!

Stranger: è la prima stagione di una serie tv coreana (l’avete mai vista una serie tv coreana?) di 16 episodi (tutti più lunghi di un’ora, con l’ultimo che è lungo circa 90 minuti) che parla di un procuratore piuttosto freddo nei modi e di una detective che si occupano di un caso di omicidio che riguarda anche la corruzione politica del paese.

Mia Madre: film del 2015 di e con Nanni Moretti, con Margherita Buy, John Turturro e Giulia Lazzarini. Parla di una regista molto famosa (Buy) che attraversa un periodo complicato, sul lavoro e nella vita privata, per via della malattia di sua madre.

Le produzioni italiane forse non sono le migliori, ma se siete amanti del cinema non potete non appoggiarle.

Marvel’s The Defenders (prima stagione): è la nuova – ennesima, dirà qualcuno – serie di Netflix sui supereroi Marvel, questa volta tutti insieme: Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist, che devono proteggere New York dai soliti supercattivi.

Se siete anche voi fan di Jessica Jones, allora possiamo essere amici!

Death Note: film originale di Netflix ispirato all’omonimo e famoso manga scritto da Tsugumi Ōba e disegnato da Takeshi Obata. La storia è quella di un ragazzo che ritrova un quaderno magico che permette di uccidere le persone scrivendoci sopra il loro nome: decide quindi di usarlo per eliminare i criminali, ma attira le attenzioni di un investigatore privato.

Devo essere sincera a caldo, vedendo i trailer, io non gli darei una lira ma prima di giudicare è meglio vederlo.

Disjointed (prima stagione): è la nuova serie ideata da Chuck Lorre, l’inventore di The Big Bang Theory, e prodotta da Netflix. La protagonista è Kathy Bates, premio Oscar come migliore attrice nel 1991, che interpreta una donna che ha fatto campagna per la legalizzazione della marijuana per tutta la sia vita, e che riesce finalmente ad aprire il suo negozio per venderla.

Come al solito Netflix, con questo caldo torrido, non ci lascia a bocca asciutta!