Ferragosto 2017, cosa fare a Roma e dintorni

Ferragosto 2017 è alle porte, e molti di noi non si sono ancora organizzati per poter passare una giornata piacevole, in famiglia o con gli amici. Vediamo insieme cosa fare a Roma e dintorni il giorno di Ferragosto 2017

Non tutti purtroppo possiamo permetterci gite fuori porta al mare o in montagna, per questo Ferragosto 2017; è per questo che può essere interessante informarci sugli eventi che offre la città di Roma, per il 15 agosto 2017, e cosa accade nei dintorni.

Gli eventi a Roma Ferragosto 2017: cinema, feste e divertimento

Non è assolutamente vero che il giorno di Ferragosto Roma diventa una landa desolata e disabitata. Sì, molte persone sono fuori, ma questo non ferma il divertimento e gli eventi culturali e spassosi che vi andremo qui ad elencare. Partiamo dal Cinema. All’isola Tiberina, per tutta l’estate fino al 3 settembre, è possibile godere di un cinema all’aperto. Sono tanti i film offerti (anche se la programmazione viene pubblicata di settimana in settimana), con la possibilità di scegliere tra 3 sale diverse a prezzi davvero irrisori. Per non rinunciare mai a godere di un bel film!

Stessa cosa vale per il cinema all’aperto a Villa Borghese, con un programma davvero molto ampio e dettagliato; un’altra rassegna cinematografica che è quella dell’Arenaniene, al Parco di Ponte Nomentano, ed infine i film offerti dalla Casa del Cinema.

Per gli amanti della musica classica, segnaliamo il meraviglioso Concerto di Ferragosto al Teatro di Marcello. Si potranno ascoltare, in una location meravigliosa, tutti i più grandi successi di Bach, Vivaldi, Rossini e molto altro. L’orario per il concerto è quello dell 20:30, anche se, alle 19:45 sarà preceduto da un piccolo giro nell’area archeologica. I prezzi di biglietti vanno dai 14,00 ai 36,00 e i bimbi possono entrare senza pagare.

Per iniziare il Ferragosto in allegria, dal 14 sera inizia al BlackOut il Ferragosto Schiuma Party! Per tutta la notte, all’estero nel locale BlackOut, un cannone sparaschiuma inonderà tutti a ritmo di musica, per ballare e divertirsi in un mare di bolle. L’ingresso è gratuito e, ovviamente, il dress code è il costume da bagno. Il BlackOut si trova a Roma in via Anagnina 3.

Dove andare a Ferragosto nei dintorni di Roma

Se c’è a possibilità e la voglia di spostarsi qualche chilometro fuori Roma, le opportunità sono davvero tante. Segnaliamo, tra le prime cose, l’apertura straordinaria dei Giardini di Ninfa, un posto bellissimo sospeso tra natura e magia che vi farà passare alcune ore di massimo piacere. Allo stesso modo sarà possibile visitare uno dei diversi altri parchi naturali di Roma.

Un’altra opportunità, per passare un Ferragosto 2017 davvero piacevole, è quello di recarsi ad uno dei tanti parchi divertimento. In particolar modo vi sengaliamo l’evento Fantasy al Castello di Lunghezza, dove maghi, principesse e cavalieri vi faranno passare una giornata incantevole in compagnia dei vostri bambini. All’interno del parco sarà posibile prenotare un pranzo, oppure usufruire della bellissima area pic-nic. Il costo dei biglietti parte dail 16,00 euro.

In un Ferragosto come si deve, nei dintorni di Roma, non può mancare una gita ai Castelli. Si potrebbe decidere di andare a pranzo o a cena in una delle caratteristiche fraschette di Ariccia o di Marino, oppure a fare un bagno al Lago di Albano. La scelta ai castelli è davvero ampia, e si deve soltanto scegliere insieme agli amici dove dirigersi e fare il carico di allegria.