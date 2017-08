Ecco chi è Lorenzo Pellegrini, il nuovo rinforzo della Roma 2017/18

Lorenzo Pellegrini: determinazione e grinta al servizio della Roma

Nella giornata di ieri, presso la sala stampa di Trigoria, è avvenuta la presentazione ufficiale del centrocampista Lorenzo Pellegrini, accompagnato dal d.s. Monchi. Il calciatore romano, classe 1996, dopo due stagioni in prestito al Sassuolo, dove è esploso sotto gli ordini di Eusebio Di Francesco, torna alla casa madre giallorossa, ritrovando, con piacere, la guida del tecnico abruzzese.

Pellegrini dopo aver ben impressionato con la maglia neroverde del club emiliano e lasciato tracce indelebili anche con la casacca azzurra dell’Under 21, è pronto a ritagliarsi uno spazio importante anche nella Roma, in quello che sarà , per lui, un banco di prova fondamentale, al fine di raggiungere il tanto atteso salto di qualità nella sua carriera. Pellegrini, in questi anni, ha palesato una spiccata personalità, un ottimo senso della posizione in campo e di certo la concorrenza di mostri sacri quali Strootman e Nainggolan non lo intimoriscono affatto, anzi, doneranno a lui gli stimoli necessari per dare sempre il massimo, apprendendo da campioni di quel calibro, per proseguire nella sua inarrestabile crescita. Alla presenza dei giornalisti, il centrocampista, cresciuto nel vivaio giallorosso, ha dichiarato:

“ Il mio obiettivo era tornare, fin da quando ho deciso di fare esperienza altrove. Questa è casa mia. Se sono qui è perché ho fatto un percorso che mi ha portato a essere pronto”. In merito agli obiettivi futuri, Pellegrini dichiara: “ Il Mondiale? Sicuramente è un obiettivo, nel senso che uno deve porsi obiettivi e raggiungere il massimo. Posso imparare da chi ha più esperienza di me, sfruttare tutto quello che viene messo in campo per rubare ai più grandi”. Il centrocampista giallorosso si è spinto in valutazioni su ciò che sarà il suo compito in campo: “ Il mister alle mezzali chiede tanto lavoro, bisogna correre in avanti e all’indietro con tanta frequenza. Sicuramente ci vorrà un pochino di tempo prima che tutti interpretino nel modo giusto quello che vuole, tuttavia c’è una disponibilità incredibile”. Infine una battuta su Totti: “ Un po’ dispiace non poter giocare con lui”. Ironizzando aggiunge: “ Potevamo farlo giocare un altro anno”. Come detto, affianco a Pellegrini, vi era seduto il direttore sportivo Monchi che non si è sottratto dal fare il punto della situazione sul mercato giallorosso: “Mahrez? Non è cambiato niente. Ma una squadra come la Roma non può pensare che il suo rendimento dipenda dall’arrivo di uno o di un altro esterno destro. La garanzia del rendimento è la squadra intera”. Citando Emre Mor, esterno d’attacco, in forza al Borussia Dortmund, che piace molto anche a Napoli e Fiorentina, il d.s. spagnolo dichiara:” Emre Mor? Non mi piace parlare dei nomi. Sono tutti interessanti e possibili obiettivi della Roma”. Infine una battuta su Manolas: “ Il rinnovo di Manolas? Lui ha fiducia nella società”.

La Roma dopo gli addii altisonanti di Salah e Rudiger ha messo a segno dei colpi utili alla causa di Di Francesco, il quale ha preferito attorniarsi di calciatori, come Pellegrini, che conosce bene e sui quali può garantire. Resta da sistemare il ruolo di esterno d’attacco lasciato vuoto proprio dalla partenza dell’esterno egiziano approdato al Liverpool, ma di certo, in base a quanto ammirato fino ad ora, Monchi non resterà a guardare, piuttosto tenterà di sferrare un colpo di qualità, in quanto i giallorossi vorranno ben figurare in campionato, con lo scopo principale di insidiare la Juventus nella sua leadership, per poi mettere nel mirino una partecipazione in Champions League che possa lasciare il segno, nulla a che vedere con vesti da “sparring partner”.