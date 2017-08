Ferragosto 2017: Cosa fare se piove? Alcune idee pratiche e divertenti

Dopo un’ondata di caldo she sta mettendo in gionocchio l’Italia da diversi giorni, pare che per il giorno di Ferragosto 2017 ci sarà il rischio temporali.

Cosa fare se la giornata del 15 agosto porta pioggia? Ecco alcune idee per passare un piacevole Ferragosto, anche con la pioggia.

Visitare musei e città d’arte

Se sei un’amante dell’arte e ti piace condividere con i tuoi amici o con la tua famiglia un’esperienza culturale e artistica, un’idea vincente potrebbe essere quella di visitare un museo. Sono tanti i musei, le mostre e le esposizioni che potrai trovare a portata di mano nella tuta città o nelle città più vicine a te. Ombrello alla mano, poi, si può anche decidere di visitare un’intera città d’arte, perdendosi tra le strade, i monumenti, i ristornati che preparano piatti tipici e così via.

Affittare un casale in campagna

Se ne possedete già uno, tanto meglio, altrimenti basterà affittare un bel casale in campagna, invitare parenti e amici, fare la spesa e cucinare tutti insieme. Allegria, buon cibo e un po’ di musica, trasformeranno subito la giornata in qualcosa di estremamente speciale. La semplicità, in fondo, riderva sempre le sorprese migliori.

Una giornata in un centro relax e massaggi

Siete più propensi ad una giornata rilassante e tranquilla? Magari da passare con la vostra dolce metà e nessun altro? Ebbene, il giorno di Ferragosto 2017 può essere trascorso anche in un meraviglioso centro benessere, o alle terme, in una situazione di completo rilassamento e recupero delle energie positive. Ottima idea soprattutto per le coppie giovani che hanno voglia di ritagliarsi un momento di intimità lontani dalla vita di tutti i giorni e dallo stress del lavoro.

Pranzo in agriturismo

Con la pioggia o con il sole, un bel pranzo in agriturismo è sempre un ottimo modo di passare un giorno di festa. Valanghe di cibo naturale e tipico, servito con il massimo della semplicità; un po’ come essere a casa propria, ma serviti da piatti cucinati da veri chef. Da regione in regione, poi, è possibile poter trovare e mangiare alcune delle ricette tipiche di Ferragosto, e vivere quindi ancora più a fondo questa festa.

Maratona di film o serie tv

Per chi invece preferisce una giornata più casalinga e più nerd, la maratona di film o di serie tv potrebbe essere l’idea migliore. Chiama a raccolta un gruppo di amici; ognuno dei presenti porterà qualche piatto freddo da mangiare davanti alla tv, e poi scegliete la carrellata di film da vedere. Possono essere film che nessuno ha ancora mai visto, saghe di film composte da trilogie, film che hanno segnato la vostra infanzia e così via. In alternativa ai film, si può anche scegliere una serie tv e iniziare a vedere gli episodi… la voglia e il tempo a disposizione deciderà a quale puntata fermarsi. Di siuro un Ferragosto alternativo, ma ricco di divertimento anche quando fuori piove.