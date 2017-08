In giro per la Sicilia: i posti più belli da visitare almeno una volta

Durante le vacanze estive in molti decidono di andare via dalla propria città per un po’ e andare in vacanza. Oggi vi portiamo in giro per la Sicilia con una lista dei posti più belli da visitare almeno una volta nella vita.

È sempre difficile decidere la meta delle vacanze ma, si sa, il Sud è la meta più gettonata. La Sicilia, in particolare, con il suo mare e la sua gente calda e accogliente, è meta di turisti provenienti dall’Italia e non solo. Vi riportiamo qui un elenco delle dieci località più belle che non potete assolutamente perdervi.

1. Palermo

È il capoluogo di regione e con le sue splendide strutture architettoniche – la Cattedrale, il Palazzo dei Normanni, il Teatro Massimo, ecc – è il posto da visitare per primo in questo viaggio lungo la cultura siciliana.

2. Siracusa e Ortigia

Un’altra magnifica città (quale città siciliana non lo è?) è Siracusa, a circa 60 km da Catania, anch’essa ricca di meravigliosi edifici in grado di lasciarci a bocca aperta. Insieme ad essa, l’isola di Ortigia contribuisce ad accrescere la bellezza di questa zona. La bellezza di questa zona è dovuta dalla fusione dell’arte barocca e dell’arte greca che hanno generato un paesaggio semplicemente meraviglioso.

3. Lampedusa e la Spiaggia dei Conigli

La Spiaggia dei Conigli è una tra le spiagge più belle della Sicilia – i viaggiatori che utilizzano Tripadvisor l’hanno valutata addirittura come la spiaggia più bella al mondo – e si trova nell’isola di Lampedusa, altra meta inevitabile per chi viene in vacanza nella terra del sole e del mare.

4. Riserva naturale Orientata dello Zingaro

Tra le località patrimonio dell’UNESCO abbiamo la riserva dello Zingaro, un parco naturale situato nella provincia di Trapani e meta di moltissimi turisti, soprattutto stranieri.

La sua bellezza è dovuta alla grande varietà di flora e fauna, anche specie in via di estinzione, e le splendide calette, dove è possibile fare un bel bagno rilassante.

5. Val di Noto

Anche questa è una delle zone patrimonio dell’UNESCO e occupa tutta la zona sud-orientale della Sicilia, includendo le province di Siracusa, Ragusa e parte delle province di Catania, Enna e Caltanissetta.

Subito dopo il famoso terremoto del 1693 che rase al suolo i centri urbani, tutte le opere architettoniche vennero ricostruite in uno degli stili caratteristici di quel periodo e della regione: il barocco.

6. Scala dei Turchi

Questa splendida falesia dal mare cristallino è situata nella provincia di Agrigento ed è stata portata alla fama, oltre che dalla sua inesplicabile bellezza, dalla famosissima serie di Andrea Camilleri, Il Commissario Montalbano. Ma non è nemmeno necessario descrivere la bellezza di questo luogo poichè parla da sè. Vi basta arrivare e rimarrete folgorati dal meraviglioso panorama che avrete davanti a voi.

7. San Vito Lo Capo

Nota ai locali come “Santu Vitu” è una delle spiagge più conosciute e frequentate della Sicilia. L’area, oltre che una spiaggia molto bella, ospita una grande serie di eventi volti a promuovere la cultura e il cibo della zona come, ad esempio, il Cous Cous Fest che ogni anno attira migliaia di gente da tutto il mondo.

8. Selinunte, Segesta e la Valle dei Templi

È impossibile, parlando della Sicilia, non citare una delle zone più antiche di tutte. Sulla costa meridionale, infatti, incontriamo una serie di luoghi dall’aspetto imponente: Selinunte e la Valle dei Templi di Agrigento. Qui è possibile vedere con i vostri occhi i templi costruiti dagli antichi greci.

Per vedere le tracce che hanno lasciato i greci, però, è possibile anche recarsi a Segesta, nella parte nord-occidentale della Sicilia, dove potrete lasciarvi incantare dal Tempio Greco.

9. Taormina

È forse la città più conosciuta in assoluto della Sicilia, ricchissima anch’essa di cultura e luoghi mozzafiato.

Situata nella provincia di Messina, Taormina è tappa di tantissimi turisti e anche meta della vacanze di molti personaggi del mondo dello spettacolo.

10. Riserva naturale Parco dell’Etna

Ultimo ma non meno bello è il parco dell’Etna, una riserva naturale situata nella Sicilia orientale. È un parco che comprende boschi e si suddivide in varie zone, ad esempio la zona in cui possiamo vedere la natura in tutto il suo splendore e senza la contaminazione della mano dell’uomo.

Ma c’è un motivo se è chiamato parco dell’Etna; al centro, infatti, è possibile rimanere estasiati dal vulcano attivo siciliano: l’Etna, in tutta la sua magnificenza e grandezza.

Ci tengo a precisare che, ovviamente, la Sicilia è una di quelle regioni da visitare centimetro quadrato per centimetro quadrato e che questa piccola classifica può esservi d’aiuto ad orientarvi in una destinazione certa. Il consiglio è che sia poi la Sicilia stessa a portarvi nei suoi posti più belli.