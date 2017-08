Neymar: “Non sono al Psg per soldi”. Ecco le prime dichiarazioni

Giornata frenetica, quella di due giorni fa, nella stupenda cornice di Parigi.

La capitale francese ha dato il benvenuto al campione brasiliano Neymar, avvolta da una miriade di tifosi del Psg incuriositi, festanti ed entusiasti di questo colpo di mercato sensazionale e dai connotati storici. Cronisti, fotografi, tutti all’assalto di O’Ney atterrato sotto l’ombra della Tour Eiffel per scrivere nuove ed emozionati pagine nel libro della sua scoppiettante carriera da calciatore.

Gli store ufficiali del Paris Saint Germain sono stati letteralmente presi d’assalto al fine di acquistare la maglia numero 10 che indosserà l’ex blaugrana. Quest’oggi, in occasione del debutto in campionato della squadra di Emery contro il neo promosso Amiens, vi sarà la passerella ufficiale, al Parco dei Principi, di Neymar dove è prevista una festa caratterizzata da luci, suoni, ballerine di samba e la partecipazione speciale del dj set Martin Solveig. Un evento di caratura internazionale che monopolizzerà l’intero pianeta, il quale assisterà al debutto di O’Ney di fronte ai suoi nuovi tifosi .

Nel frattempo, nel primo pomeriggio di ieri, nella sala stampa dello stadio “Parco dei Principi”, Neymar, accompagnato dal presidente del club parigino Al-Khelaifi ,ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti, in sede di presentazione ufficiale alla stampa. O’Ney ha affermato:

“ Sono felice di essere qui a Parigi: grande club e città meravigliosa. Non ci sono parole per descrivere le mie emozioni. Non vedo l’ora di cominciare a giocare con i miei nuovi compagni per cercare di vincere diversi titoli”. Il numero dieci brasiliano ha poi aggiunto: “ Non sono qui perché volevo essere più protagonista ma per vincere titoli con questo club”. Facendo riferimento alla sua ex squadra, ossia il Barcellona, Neymar dichiara: “ Ho sentito il momento di andare via, di cercare nuove sfide, andare a cercare qualcosa di diverso. E ora qui mi sento già come a casa”. A seguire ecco il passaggio più discusso delle sue dichiarazioni: “ Chi dice che l’ho fatto per soldi non sa nulla della mia vita. Ero andato al Barcellona per giocare con Messi, un mio idolo. Lo considero il migliore del mondo. Ho imparato tantissimo da lui. Ora avevo bisogno di una nuova sfida”. Il presidente del Paris Saint Germain, Nasser Al-Khelaifi, ha invece sottolineato la grandezza di Neymar, giustificando l’esoso esborso economico effettuato per ingaggiarlo: “ Sono molto felice di essere qui per presentare il nostro nuovo grande giocatore, la nostra nuova stella: Neymar è un grande campione per il mondo intero, per quelli che amano lo sport e il calcio. Lui è il primo giocatore al mondo. Ha già portato energia positiva per tutta la squadra. È qui per vincere tanti titoli con noi. Non abbiamo preso Neymar per fare un dispetto al Barcellona dopo il caso Verratti”. Infine, ponendo l’accento su eventuali problemi riguardanti il fair play finanziario, il numero uno del club parigino appare piuttosto tranquillo, affermando: “ Il fair play finanziario non è un problema: il mio ottimo team di collaboratori mi ha assicurato che siamo nei parametri e che siamo a posto. Tra 2-3 anni mi aspetto che il valore di Neymar sia raddoppiato. Non sono arrabbiato con il Barcellona. Ho rispetto per loro e per tutti. Se la Uefa ci chiederà qualcosa saremo pronti ad ogni tipo di confronto: il trasferimento è assolutamente regolare. Vogliamo vincere la Champions”.

Riepilogando le cifre di questa operazione di mercato da record: 222 milioni di euro è l’importo che il Barcellona ha ricevuto quale pagamento della clausola rescissoria per liberare Neymar, l’attaccante brasiliano ha firmato un contratto quinquennale con il Psg da 30 milioni di euro a stagione, mentre il padre del calciatore, nonché suo agente, ha incassato circa 40 milioni di euro come commissione. Importi da capogiro per quello che è stato etichettato da tutti come l’affare del secolo. Quest’oggi O’Ney siederà, almeno inizialmente, in panchina nel debutto in campionato della sua nuova squadra contro l’Amiens, pronto ad entrare nella ripresa per accendere l’entusiasmo dei migliaia di tifosi che riempiranno il Parco dei Principi, in una giornata che passerà, inevitabilmente, nella storia del calcio internazionale.